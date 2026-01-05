Autosped, sei sontuosa e bellissima: è semifinale di Coppa Italia

Sontuosa prova per oltre trenta minuti dell’Autosped BCC Derthona che, davanti alla Facility della Cittadella dello Sport gremita in ogni ordine di posto e calorosa come d’abitudine, sfodera quaranta minuti perfetti e batte Campobasso, centrando la seconda semifinale di Coppa Italia nei due anni nella massima serie. Una partita pressoché perfetta della formazione allenata da Cutugno, che prende le redini della contesa sin dal primo periodo, e – indossando l’abito di gala degno delle grandi occasioni – si guadagna il diritto di disputare la semifinale domani sera alle ore 20.45. Cinque giocatrici in doppia cifra (Fontaine 21, Conte 14, Kunaiyi 12, Leonardi e Penna 11) e una difesa di assoluta eccellenza sono solo due delle tante immagini di una serata da ricordare.

Primo quarto di eccellente qualità su entrambi i lati del campo per il BCC, che impatta bene la gara portandosi in vantaggio, subisce il break avversario e poi piazza un altro controparziale con difesa di attenzione ed energia e giocate offensive corali in attacco: al 10’ Autosped avanti 15-24. Nel secondo periodo l’incontro scorre con lo stesso leitmotiv, con il BCC capace di resistere a ogni tentativo di rientro avversario e a piazzare canestri importanti per allungare. La squadra allenata da Cutugno trova il massimo vantaggio (+13, 35-48) allo scadere con la tripla di Fontaine.

Al rientro dagli spogliatoi, l’Autosped alza ulteriormente i giri del proprio motore, dilatando il proprio margine azione dopo azione giocando una pallacanestro emozionante e di insieme davanti al pubblico della Cittadella dello Sport: le diverse protagoniste trovate nel corso della frazione permettono al BCC di chiudere avanti 46-65. Nell’ultima frazione, la squadra allenata da Cutugno non stacca il piede dall’acceleratore dilata ulteriormente il gap, prima di subìre la reazione di Campobasso, che riduce il divario sotto la doppia cifra (65-72) con due minuti e mezzo da giocare. A fermare il break de La Molisana sono una tripla di Fontaine e un gioco da tre punti di Conte, che consentono al BCC di conquistare un meritato accesso alla semifinale: alla sirena il finale è 76-83.

Le parole di Nathalie Fontaine: «È stata veramente una grande vittoria di squadra, in cui siamo scese in campo con grande energia e abbiamo trovato tante protagoniste diverse nel corso dei quaranta minuti. Il pubblico ci ha aiutato molto, essere in casa è un vantaggio e siamo felici che abbiamo giocato con l’energia che loro meritavano».

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Abbiamo giocato un’eccellente partita, al di là della voglia di una grande squadra come Campobasso di provare a riaprirla nel finale, facendo tutto quello che avevamo preparato. Siamo riusciti a vincere anche la lotta a rimbalzo contro una squadra supersize e siamo ovviamente molto contenti. L’arrivo di Fondren è stata la ciliegina su una torta che stava crescendo già grazie al lavoro quotidiano: lei ci sta dando una grande mano ed è una giocatrice molto forte. Le ragazze hanno costruito buoni tiri con fiducia e abbiamo segnato anche da fuori».

La Molisana Campobasso-Autosped BCC Derthona 76-83

Parziali (15-24, 35-48, 46-65)

Campobasso: Pastrello ne, Simon 13, Giacchetti 6, Trimboli 15, Meldere, Makurat 9, Ceré, Miccoli 4, Madera 7, Gray 13, Morrison 9, Grande ne. All. Sabatelli

BCC Derthona: Dotto 2, Kunaiyi 12, Fontaine 21, Conte 14, Toffolo 2, Leonardi 11, Fondren 8, Arado ne, Suarez, Cocuzza ne, Melchiori 2, Penna 11. All. Cutugno