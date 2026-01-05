Torna il sorriso e la vittoria alla Paffoni

La Paffoni torna a vincere. Lo fa in maniera netta, battendo al Pala Cipir la Foppiani Fidenza per 89-60. Partita mai in discussione, con i rossoverdi in controllo dalla palla a due. Vantaggio ampiamente in doppia cifra fin dal primo quarto: Omegna trascinata da Trapani, autore di 23 punti con 7 rimbalzi e 9 falli subiti, dal solito Misters, 21 con il 70% dal campo e da capitan Balanzoni, perfetto nel pitturato con 7/8 al tiro e 2/2 ai liberi. In doppia cifra anche Casoni, 10 punti e 12 rimbalzi. Per i gialloblu emiliani, seguiti a Gravellona da otto encomiabili tifosi, 18 di Pezzani e 17 di Mantynen. " Vittoria corale, sono contento della risposta avuta da chi è sceso sul parquet- le parole di coach Eliantonio. Da evidenziare nel finale lo spazio dato a Strino, Angelori e Caramelli, quest'ultimo a segno dall'arco dei 6,75.