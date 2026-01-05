Torna il sorriso e la vittoria alla Paffoni

La Paffoni torna a vincere. Lo fa in maniera netta, battendo al Pala Cipir la Foppiani Fidenza per 89-60. Partita mai in discussione, con i rossoverdi in controllo dalla palla a due. Vantaggio ampiamente in doppia cifra fin dal primo quarto: Omegna trascinata da Trapani, autore di 23 punti con 7 rimbalzi e 9 falli subiti, dal solito Misters, 21 con il 70% dal campo e da capitan Balanzoni, perfetto nel pitturato con 7/8 al tiro e 2/2 ai liberi. In doppia cifra anche Casoni, 10 punti e 12 rimbalzi. Per i gialloblu emiliani, seguiti a Gravellona da otto encomiabili tifosi, 18 di Pezzani e 17 di Mantynen. " Vittoria corale, sono contento della risposta avuta da chi è sceso sul parquet- le parole di coach Eliantonio. Da evidenziare nel finale lo spazio dato a Strino, Angelori e Caramelli, quest'ultimo a segno dall'arco dei 6,75.
Paffoni Fulgor Basket Omegna - Foppiani Fulgor Fidenza 89-60
Parziali (20-9, 28-16, 17-21, 24-14)
Paffoni Fulgor Basket Omegna: Emanuele Trapani 23 (0/3, 4/7), Andris Misters 21 (1/2, 6/8), Jacopo Balanzoni 16 (7/8, 0/0), Federico Casoni 10 (0/0, 3/5), Alessandro Voltolini 8 (2/2, 1/4), Giacomo Baldini 4 (0/5, 1/4), Michael Sacchettini 4 (2/5, 0/0), Leonardo Caramelli 3 (0/1, 1/1), Manuel Dimeco 0 (0/2, 0/0), Tobia Strino 0 (0/0, 0/2), Kalyan Angelori 0 (0/0, 0/1), Flavio Gay 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 17 / 22 - Rimbalzi: 36 5 + 31 (Federico Casoni 12) - Assist: 21 (Andris Misters, Giacomo Baldini 5)
Foppiani Fulgor Fidenza: Manuele Pezzani 18 (5/10, 2/8), Joel Mantynen 17 (1/8, 2/8), Lucio Martini 14 (6/11, 0/0), Cesare Placinschi 5 (1/4, 1/4), Gabriele Ghidini 2 (1/3, 0/9), Denice Obase 2 (1/2, 0/0), Edoardo Scattolin 1 (0/1, 0/0), Matteo Stuerdo 1 (0/0, 0/0), Maodo Mane 0 (0/1, 0/0), Alberto Scardoni 0 (0/1, 0/0), Francesco Carnevale 0 (0/0, 0/1), Carmine Caporaso 0 (0/1, 0/3)