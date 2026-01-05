Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pinerolo Ghiaccio: le partite del 2, 3 e 4 Gennaio

Il nuovo anno si apre subito con tanto hockey e grandi emozioni
2 min
Pinerolo Ghiaccio: le partite del 2, 3 e 4 Gennaio

Venerdì 2 gennaio, a Torre Pellice, i ragazzi della categoria U19 sono scesi sul ghiaccio contro i Milano Devils. Una partita intensa e combattuta, che ci ha visti chiudere il secondo tempo avanti 3 a 1, dimostrando carattere e qualità. Nel finale, però, il risultato ha premiato gli avversari, che si sono imposti 6 a 4. Una gara che lascia comunque segnali importanti e la consapevolezza di potersela giocare fino in fondo.

Sabato a Madesimo è stata la volta della U16, in collaborazione con i Milano Devils, impegnata contro lo Zoldo. Match equilibrato e ricco di intensità, dove la tenacia ha fatto la differenza: 4 a 3 il risultato finale a favore dei Devils al termine di una vera battaglia sul ghiaccio.

Domenica spazio al Master Round.

A Brunico, la IHL1 ha affrontato una sfida complicata contro il Pustertal Junior Selection. La partita si è chiusa sul 6 a 2 per i padroni di casa, ma resta un confronto che offrirà spunti preziosi su cui lavorare: ogni battuta d’arresto è un passo in più nel percorso di crescita del gruppo.

Sempre domenica, a Bolzano, la U14 ha iniziato il Master Round contro i Foxes Academy. Un esordio in salita, ma senza perdere fiducia né entusiasmo: i ragazzi guardano già avanti, pronti a reagire e a puntare con determinazione alla prossima sfida.

La stagione entra nel vivo e il ghiaccio continua a chiamare: testa alta, lavoro e cuore… il bello deve ancora venire

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS