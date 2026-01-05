Pinerolo Ghiaccio: le partite del 2, 3 e 4 Gennaio

Venerdì 2 gennaio, a Torre Pellice, i ragazzi della categoria U19 sono scesi sul ghiaccio contro i Milano Devils. Una partita intensa e combattuta, che ci ha visti chiudere il secondo tempo avanti 3 a 1, dimostrando carattere e qualità. Nel finale, però, il risultato ha premiato gli avversari, che si sono imposti 6 a 4. Una gara che lascia comunque segnali importanti e la consapevolezza di potersela giocare fino in fondo.