Pinerolo Ghiaccio: le partite del 2, 3 e 4 Gennaio

Venerdì 2 gennaio, a Torre Pellice, i ragazzi della categoria U19 sono scesi sul ghiaccio contro i Milano Devils. Una partita intensa e combattuta, che ci ha visti chiudere il secondo tempo avanti 3 a 1, dimostrando carattere e qualità. Nel finale, però, il risultato ha premiato gli avversari, che si sono imposti 6 a 4. Una gara che lascia comunque segnali importanti e la consapevolezza di potersela giocare fino in fondo.
Sabato a Madesimo è stata la volta della U16, in collaborazione con i Milano Devils, impegnata contro lo Zoldo. Match equilibrato e ricco di intensità, dove la tenacia ha fatto la differenza: 4 a 3 il risultato finale a favore dei Devils al termine di una vera battaglia sul ghiaccio.
Domenica spazio al Master Round.
A Brunico, la IHL1 ha affrontato una sfida complicata contro il Pustertal Junior Selection. La partita si è chiusa sul 6 a 2 per i padroni di casa, ma resta un confronto che offrirà spunti preziosi su cui lavorare: ogni battuta d’arresto è un passo in più nel percorso di crescita del gruppo.
Sempre domenica, a Bolzano, la U14 ha iniziato il Master Round contro i Foxes Academy. Un esordio in salita, ma senza perdere fiducia né entusiasmo: i ragazzi guardano già avanti, pronti a reagire e a puntare con determinazione alla prossima sfida.
La stagione entra nel vivo e il ghiaccio continua a chiamare: testa alta, lavoro e cuore… il bello deve ancora venire