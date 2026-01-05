Il secondo tempo condanna GRANTORINO: sconfitta contro Lucca

Non è bastata un’ottima prima metà di gara a GRANTORINO per ribaltare il pronostico della vigilia nella sfida contro Basketball Club Lucca . Al Palacus Panetti di Torino i gialloblù hanno ceduto alla formazione toscana con il punteggio finale di 69-84 . La squadra di coach Comazzi ha approcciato il match con determinazione, conducendo fino alla pausa lunga con un vantaggio massimo di +11; nella seconda metà di gara gli ospiti hanno fatto valere le proprie qualità tecniche e con esperienza hanno conquistato i due punti, consolidando così il 3° posto nel girone. Per GRANTORINO il best player di serata è stato Zumstein , autore di una doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi.

LA GARA

Lucca sblocca il punteggio con la tripla di Drocker, ma è GRANTORINO a brillare in avvio di primo quarto. I gialloblù agguantano il pareggio con la realizzazione di Obaseki e costruiscono il primo vantaggio grazie alle triple di Pizzaia e Zumstein, subito protagonisti dall’arco. La squadra di coach Comazzi tiene alta l’intensità lungo tutto il primo periodo e mantiene il controllo della partita, raggiungendo un solido vantaggio in doppia cifra. La squadra ospite ritrova lucidità nel finale, ma GRANTORINO conserva il margine grazie alle triple di Mancino e Grillo, chiudendo il primo quarto sul 28-19.

Nel secondo periodo Lucca rientra in campo meglio dei gialloblù e accorcia subito le distanze sul -6 con la tripla di Landucci. Grillo scuote GRANTORINO con la realizzazione del +8, ma i toscani approfittano di qualche incertezza difensiva per ridurre il distacco a -3 con Pichi e Simonetti. Nel finale di primo tempo GRANTORINO lotta per restare avanti nel punteggio. Alla ritrovata lucidità degli ospiti, per i quali spiccano Drocker e Dubois, i gialloblù rispondono con grande precisione dall’arco, conservando la leadership grazie alle triple di Grillo, Fracasso e Pizzaia. Le due squadre vanno all’intervallo sul 44-41.

Il rientro in campo è complicato per GRANTORINO che soffre la spinta dei lucchesi e non trova la via del canestro per tutta la prima metà del terzo quarto, complice anche lo 0 su 2 di Milone e Barla dalla lunetta. Il risultato è un parziale di 0-13 che consente a Lucca di prendere il comando del match e di costruire un vantaggio pesante soprattutto a livello morale. Ficetti riaccende le speranze di GRANTORINO con due realizzazioni da sotto canestro, imitato poco dopo da Zumstein che porta i gialloblù a -6. Nel finale di terzo quarto Drocker chiude un’azione corale di Lucca e va a segno dall’arco siglando la tripla del 53-62.

L’ultimo quarto conferma la tendenza del periodo precedente: GRANTORINO perde lucidità e Lucca ne approfitta per allungare nel punteggio fino al +21 che di fatto chiude l’incontro. Nel finale il ritmo della sfida cala e GRANTORINO si riprende almeno in parte dal momento complicato, riducendo il distacco a -15 e chiudendo in crescita la prima uscita del 2026. Alla sirena il punteggio è di 69-84.

POST PARTITA

Coach Comazzi al termine della sfida: «Prima di tutto un ringraziamento a CUS Torino, una delle nostre società socie, che ci ha ospitato questa sera sul proprio campo. È stata una partita fotocopia di alcune partite che abbiamo giocato; un ottimo primo tempo, a tratti facendo delle cose molto buone, e una ripresa caratterizzata da un break degli avversari che ha condizionato la partita negativamente per noi. Abbiamo avuto una reazione, ma non siamo mai riusciti a rientrare.»

«Lo scarto finale forse è un po’ severo rispetto a quello che abbiamo fatto nel primo tempo e nel finale, però parliamo di una squadra fortissima, con giocatori provenienti praticamente solo da campionati superiori, quindi è stata una partita estremamente utile per noi. Fintanto che siamo riusciti a muovere la palla e a esprimere il nostro talento abbiamo fatto delle belle cose. Nel primo tempo siamo stati supportati da percentuali molto alte che sono scese nel secondo tempo, quando è scesa la selezione di tiri, anche per merito dell’avversario. Dobbiamo diventare più bravi a giocare quando c’è un livello di pressione fisica elevato.»

IL PROSSIMO MATCH

Il derby contro Don Bosco Crocetta chiuderà il girone d’andata per GRANTORINO: sabato 10 gennaio i gialloblù calcheranno il parquet del Palaballin di Torino con palla a due alle 20:45.

TABELLINI

GRANTORINO Basketball Draft – Basketball Club Lucca 69-84

Parziali (28-19, 16-22, 9-21, 16-22)

GRANTORINO Basketball Draft: Bertaina ne, Bossola 2, Milone 5, Zumstein 15, Ficetti 9, Losito, Pizzaia 10, Obaseki 5, Fracasso 5, Barla 4, Mancino 6, Grillo 8. All. Comazzi, Ass. Agnelli

Basketball Club Lucca: Landucci 8, Valentini 9, Drocker 18, Donati ne, Dubois 13, Barsanti 4, Simonetti 19, Del Debbio, Pierini 3, Pichi 10, Trentin ne, Cirrone ne. All. Olivieri