Il secondo tempo condanna GRANTORINO: sconfitta contro Lucca

Avvio deciso della squadra di Comazzi, avanti fino al +11 all’intervallo, ma nella ripresa gli ospiti ribaltano il match e conquistano i due punti consolidando il terzo posto nel girone
7 min
Il secondo tempo condanna GRANTORINO: sconfitta contro Lucca

Non è bastata un’ottima prima metà di gara a GRANTORINO per ribaltare il pronostico della vigilia nella sfida contro Basketball Club Lucca. Al Palacus Panettidi Torino i gialloblù hanno ceduto alla formazione toscana con il punteggio finale di 69-84. La squadra di coach Comazzi ha approcciato il match con determinazione, conducendo fino alla pausa lunga con un vantaggio massimo di +11; nella seconda metà di gara gli ospiti hanno fatto valere le proprie qualità tecniche e con esperienza hanno conquistato i due punti, consolidando così il 3° posto nel girone. Per GRANTORINO il best player di serata è stato Zumstein, autore di una doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi.

LA GARA

Lucca sblocca il punteggio con la tripla di Drocker, ma è GRANTORINO a brillare in avvio di primo quarto. I gialloblù agguantano il pareggio con la realizzazione di Obaseki e costruiscono il primo vantaggio grazie alle triple di Pizzaia Zumstein, subito protagonisti dall’arco. La squadra di coach Comazzi tiene alta l’intensità lungo tutto il primo periodo e mantiene il controllo della partita, raggiungendo un solido vantaggio in doppia cifra. La squadra ospite ritrova lucidità nel finale, ma GRANTORINO conserva il margine grazie alle triple di Mancino Grillo, chiudendo il primo quarto sul 28-19.

Nel secondo periodo Lucca rientra in campo meglio dei gialloblù e accorcia subito le distanze sul -6 con la tripla di LanducciGrillo scuote GRANTORINO con la realizzazione del +8, ma i toscani approfittano di qualche incertezza difensiva per ridurre il distacco a -3 con Pichi Simonetti. Nel finale di primo tempo GRANTORINO lotta per restare avanti nel punteggio. Alla ritrovata lucidità degli ospiti, per i quali spiccano Drocker Dubois, i gialloblù rispondono con grande precisione dall’arco, conservando la leadership grazie alle triple di GrilloFracasso Pizzaia. Le due squadre vanno all’intervallo sul 44-41.

Il rientro in campo è complicato per GRANTORINO che soffre la spinta dei lucchesi e non trova la via del canestro per tutta la prima metà del terzo quarto, complice anche lo 0 su 2 di Milone Barla dalla lunetta. Il risultato è un parziale di 0-13 che consente a Lucca di prendere il comando del match e di costruire un vantaggio pesante soprattutto a livello morale. Ficetti riaccende le speranze di GRANTORINO con due realizzazioni da sotto canestro, imitato poco dopo da Zumstein che porta i gialloblù a -6. Nel finale di terzo quarto Drocker chiude un’azione corale di Lucca e va a segno dall’arco siglando la tripla del 53-62.

L’ultimo quarto conferma la tendenza del periodo precedente: GRANTORINO perde lucidità e Lucca ne approfitta per allungare nel punteggio fino al +21 che di fatto chiude l’incontro. Nel finale il ritmo della sfida cala e GRANTORINO si riprende almeno in parte dal momento complicato, riducendo il distacco a -15 e chiudendo in crescita la prima uscita del 2026. Alla sirena il punteggio è di 69-84.

POST PARTITA

Coach Comazzi al termine della sfida: «Prima di tutto un ringraziamento a CUS Torino, una delle nostre società socie, che ci ha ospitato questa sera sul proprio campo. È stata una partita fotocopia di alcune partite che abbiamo giocato; un ottimo primo tempo, a tratti facendo delle cose molto buone, e una ripresa caratterizzata da un break degli avversari che ha condizionato la partita negativamente per noi. Abbiamo avuto una reazione, ma non siamo mai riusciti a rientrare.»

«Lo scarto finale forse è un po’ severo rispetto a quello che abbiamo fatto nel primo tempo e nel finale, però parliamo di una squadra fortissima, con giocatori provenienti praticamente solo da campionati superiori, quindi è stata una partita estremamente utile per noi. Fintanto che siamo riusciti a muovere la palla e a esprimere il nostro talento abbiamo fatto delle belle cose. Nel primo tempo siamo stati supportati da percentuali molto alte che sono scese nel secondo tempo, quando è scesa la selezione di tiri, anche per merito dell’avversario. Dobbiamo diventare più bravi a giocare quando c’è un livello di pressione fisica elevato.»

IL PROSSIMO MATCH

Il derby contro Don Bosco Crocetta chiuderà il girone d’andata per GRANTORINOsabato 10 gennaio i gialloblù calcheranno il parquet del Palaballin di Torino con palla a due alle 20:45.

TABELLINI

GRANTORINO Basketball Draft – Basketball Club Lucca   69-84
Parziali (28-19, 16-22, 9-21, 16-22)

GRANTORINO Basketball Draft: Bertaina ne, Bossola 2, Milone 5, Zumstein 15, Ficetti 9, Losito, Pizzaia 10, Obaseki 5, Fracasso 5, Barla 4, Mancino 6, Grillo 8. All. Comazzi, Ass. Agnelli
Basketball Club Lucca: Landucci 8, Valentini 9, Drocker 18, Donati ne, Dubois 13, Barsanti 4, Simonetti 19, Del Debbio, Pierini 3, Pichi 10, Trentin ne, Cirrone ne. All. Olivieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

