Sestriere al centro dello Sci Internazionale

Sestriere e le piste della Vialattea si confermano ancora una volta al centro dello sci internazionale. Nel corso degli anni il comprensorio delle Alpi di Torino ha ospitato numerose competizioni agonistiche di assoluto prestigio, consolidando il proprio ruolo di eccellenza nell’organizzazione di eventi sportivi di altissimo livello e identificandosi quale punto di riferimento per atleti, tecnici e appassionati di sci.

Ora Sestriere riconferma la propria vocazione agonistica ospitando un nuovo prestigioso evento internazionale: la Coppa Europa di sci alpino femminile, in programma il 9 e il 10 gennaio 2026. Due gare di slalom gigante, prima manche alle ore 10:00 e seconda manche alle ore 12:30, che vedranno al via le migliori atlete del circuito continentale, trampolino di lancio verso la Coppa del Mondo.

Le competizioni si svolgeranno sulla storica pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli, tracciato simbolo dello sci internazionale. Proprio su questa pista, nella scorsa stagione invernale, si è disputata la tre giorni di Coppa del Mondo di Sci Alpino che ha regalato emozioni indimenticabili, con il doppio successo di Federica Brignone nei giganti e lo slalom femminile entrato nella storia per la centesima vittoria in Coppa del Mondo di Mikaela Shiffrin.

Con le competizioni del 9 e 10 gennaio 2026, Sestriere ospiterà per la sesta volta il circuito di Coppa Europa, dopo le edizioni del 1997, 2001, 2014, 2016 e 2024. Da ricordare in particolare l’edizione del 2014, che vide una giovanissima Marta Bassino mettersi in grande evidenza con un primo e un secondo posto nelle due gare di gigante, preludio a una carriera di altissimo livello, così come il podio di Laura Pirovano nel gigante del 2016.

L’ultimo appuntamento di Coppa Europa a Sestriere risale al gennaio 2024, quando si disputarono due giganti femminili dominati dalla francese Doriane Escane. Migliore delle italiane fu Lara Della Mea, terza nella seconda gara e quinta nella prima.

La manifestazione è organizzata dallo Sporting Club Sestrieres, con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Sestriere, a conferma della rilevanza sportiva dell’evento e della sua capacità di valorizzare il territorio attraverso lo sport di alto livello.

«Un sentito ringraziamento va alla Regione Piemonte e al Comune di Sestriere, che credono nella valenza di questo evento. Lavorare in sinergia con il territorio è un elemento fondamentale per il buon esito dell’organizzazione e permette di dare vita a manifestazioni che rappresentano un vero volano per la promozione dello sport, dello sci e dell’intero territorio». Afferma Gualtiero Brasso, alla guida del Comitato Organizzatore.

Ancora una volta Sestriere si prepara a essere palcoscenico ideale per lo sci alpino internazionale, rinnovando una tradizione agonistica che guarda al futuro senza dimenticare una storia fatta di grandi eventi e grandi campioni.

Sulle nevi di Sestriere sono state scritte pagine leggendarie della storia dello sci: nel lontano 1967 ospitò una delle prime gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino, dando avvio a un percorso che l’avrebbe portata a diventare una sede iconica del calendario internazionale. A seguire, i Campionati Mondiali di Sci Alpino del 1997 e i XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 hanno definitivamente consacrato la località piemontese nell’élite dello sci mondiale.

Oltre mezzo secolo di storia nel corso del quale sono stati incoronati alcuni dei più grandi campioni del panorama internazionale.