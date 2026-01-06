L’andata degli ottavi di Coppa CEV porta la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a Vandœuvre-lès-Nancy

Chieri e Vandœuvre-lès-Nancy tornano a giocare in Coppa CEV un mese dopo aver superato i sedicesimi di finale, rispettivamente contro il Vasas Obuda Budapest e lo Sporting Lisbona. Per le biancoblù è una sfida del tutto inedito, sebbene due stagioni fa nella loro precedente partecipazione alla seconda competizione continentale per importanza abbiano già affrontato due squadre francesi, Le Cannet nei quarti e Levallois Paris Saint-Cloud in semifinale.

Il Vandœuvre Nancy Volley-Ball è un avversario tutto da scoprire. Attualmente terza nel massimo campionato francese con dieci vittorie in tredici partite, allenata da quest’anno dall’italiano Nicola Vettori, è una squadra equilibrata e solida, di marcato respiro internazionale, che nel suo roster annovera giocatrici nate in Grecia, Finlandia, Thailandia, Algeria, Stati Uniti, Messico, Bosnia-Erzegovina e Paesi Bassi, oltre naturalmente in Francia. Fra queste la laterale statunitense Madelyn Robinson, che oltre a essere le miglior realizzatrice del Vandœuvre Nancy in campionato è anche l’unica con trascorsi in Italia (ha giocato a Messina nel 2022-2023).

A presentare la sfida e fare il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è la schiacciatrice transalpina Halimatou Bah: «Domenica a Bergamo abbiamo giocato contro una squadra forte e in crescita: è stata una vittoria sofferta e per noi molto importante. Nel Nancy conosco bene una schiacciatrice-ricevitrice con cui ho giocato per tre anni in un centro giovanile e l’anno scorso a Nantes (Leïa Ratahiry, ndr). Con tutti gli impegni che si susseguono non abbiamo ancora tempo per visionare i video del Nancy, ma dalle partite che ho visto non ho dubbi che sia una buona squadra con buone giocatrici, come dimostra anche il campionato che sta facendo. Per me è sicuramente una partita emozionante, sono davvero felice di tornare in Francia per giocare».