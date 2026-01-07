Il BCC Derthona gioca alla pari con Schio che vince nel finale

Primo periodo di gioco contraddistinto dalla grande fisicità e dall’energia messa in campo dalle due squadre: il BCC lo conduce per larghi tratti e lo chiude avanti 14-18 grazie a una difesa attenta e a iniziative corali in attacco. Nella seconda frazione l’Autosped gioca una pallacanestro strepitosa per attenzione e fisicità su entrambi i lati del campo, resistendo al break di Schio e piazzando un controparziale nelle battute conclusive che vale il 36-41.

Al rientro dagli spogliatoi il Famila alza il livello della propria fisicità, ma la squadra allenata da Cutugno gioca ad armi pari sfoggiando i suoi punti di forza: l’equilibrio in campo regna sovrano anche alla terza sirena, con le venete avanti 56-53. In avvio di ultimo periodo, una fiammata di Zandalasini conduce Schio al massimo vantaggio (67-57) al 34’, costringendo coach Cutugno a fermare la partita. Il BCC, con un cuore e una voglia pazzeschi, riesce a rientrare al -5 (74-69) entrando nell’ultimo minuto di gioco, ma il Famila trova con Shepard i due canestri che chiudono la finale e consegnano nuovamente a Schio la Coppa Italia. L’incontro termina con il punteggio di 79-72.

Le parole di Anastasia Conte: «Siamo arrivate molto vicine a vincere la Coppa Italia, ci abbiamo creduto giocando quaranta minuti di alto livello in un palazzetto così davanti a un grande pubblico. Credo che questo sia un punto di partenza, da un po’ di tempo abbiamo cambiato faccia, dimostrando il nostro valore. Si sta creando una chimica molto importante e sono convinta che potremo fare cose importanti».

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Parto con i complimenti al Famila Wuber Schio e all’Halley Thunder Matelica per la vittoria delle Coppe. Il commento alla partita è positivo, siamo rimasti in linea di galleggiamento contro uno squadrone come Schio, che ha trovato le giocate decisive negli ultimi possessi. Dobbiamo giocare una partita alla volta, perché il campionato è molto duro. Con un pizzico di oroglio a titolo personale, della squadra e del Club credo che ci siamo avvicinati un pochino alle squadre davvero forti».

Famila Wuber Schio - Autosped BCC Derthona 79-72

Parziali (14-18, 36-41, 56-53)

Schio: Sottana 2, Zanardi 6, Verona 15, Conde ne, Andrè, Zandalasini 21, Badiane 15, Keys 2, Shepard 16, Laksa 2. All. Lapena

BCC Derthona: Dotto 1, Kunaiyi 17, Fontaine 2, Conte 18, Toffolo, Leonardi 3, Fondren 20, Arado ne, Suarez, Cocuzza ne, Melchiori 7, Penna 2. All. Cutugno