L'Asti KT pronto al debutto nel campionato di serie C1 UISP Hit ball

Le vacanze natalizie sono ormai finite e la stagione sportiva, se per molti riparte, per altri si appresta ad iniziare, come capiterà fra qualche giorno all' Asti KT dell' ASD Rainbow Planet pronta a debuttare nel Campionato di serie C1 organizzato dalla PLV UISP Hit ball .

Gli “alfieri” inizieranno il loro cammino questa domenica da Orbassano contro le squadre torinesi dell'ASD Sinombre, Golden Hunter e Overhit, cercando di rispettare i pronostici della vigilia che li vedono favoriti per la vittoria di questa categoria e la promozione in Serie B2.

Un obiettivo non facile per questo gruppo che da anni difende i colori della città in questa disciplina nata a Torino dall'idea del professor Gigante, in quanto le avversarie sono agguerritissime e vogliose tutte di fare il colpaccio.

In questa prima tappa l'Asti KT si troverà ad affrontare due squadre che sono alla loro prima esperienza in questo tipo di manifestazione ma che hanno già debuttato a dicembre perdendo contro il Purple Hit Orbassano, altra formazione candidata alla vittoria finale, ma reggendo la sfida per ben due tempi regalando solo nel finale il netto successo agli orbassanesi.

Un impegno sulla carta agevole ma non da sottovalutare dove sarà fondamentale per capitan Goi e compagni riprendere il prima possibile confidenza col campo e palla, senza lasciarsi prendere la mano con troppi virtuosismi che potrebbero permettere alle avversarie di trovare il colpo di coda che può metterli all'angolo.

Il torneo vede quest'anno ben 8 squadre iscritte che giocheranno un campionato di andata e ritorno sviluppato, per ogni squadra, in 7 tappe.

Oltre alle già citate Asti KT, ai due team Sinombre e Purple Hit troviamo altre due squadre provenienti dal comune di Orbassano, Orba In Black e OrbaHit, e altri due team provenienti dal comune di Torino e che fanno parte del roster di squadre dell'ASD Sinombre, Goliath e Giasthit.

Questi ultimi due team e OrbaHit hanno già partecipato alla passata edizione di tornei UISP Start, Gold & Silver classificandosi nella zona medio bassa e possono vantare anche importanti precedenti nei campionati juniores torinesi, mentre Orba In Black è al suo debutto nei campionati adulti di hit ball.

Le partite inizieranno alle ore 9.00 col match fra Asti KT e Golden Hunter e continueranno fino all'ora di pranzo quando, verso le 12.15, Asti KT giocherà l'ultima gara con Overhit.



