Baseball: Patrick Silva firma per i Philadelphia Phillies

Il Baseball Vercelli è orgoglioso di annunciare che Patrick Silva, 16 anni classe 2009, firmerà un contratto con l’organizzazione MLB dei Philadelphia Phillies. Cresciuto sportivamente nel Baseball Vercelli ha giocato sui diamanti di tutto il mondo; Patrick approda al professionismo americano dopo stagioni straordinarie che lo hanno visto impegnato a rappresentare sia i colori della sua città, Vercelli, che la maglia Azzurra.

IL PROFILO DELL'ATLETA

La firma con i Phillies arriva al culmine di un percorso di crescita promettente. Le tappe fondamentali della giovane carriera sportiva Patrick Silva:

● 2025 – Selezionato dalla Nazionale per la spedizione di Coppa del Mondo WBSC U18 a Okinawa (Giappone).

● 2024 – Mondiale WBSC U15 in Colombia, Unico Italiano inserito nell'"All-World Team" come Miglior Prima Base del mondiale, grazie a statistiche importanti (Media battuta .481 e 7 RBI). In Italia fa il suo debutto nel campionato di Serie A

● 2023 – Campione d'Italia e Argento Europeo: Un'annata memorabile. Patrick con il Baseball Vercelli conquistano il titolo Nazionale U15, titolo che mancava in Piemonte da oltre 50 anni! Nello stesso anno, con la Nazionale Italiana, vince la Medaglia d'Argento ai Campionati Europei in Slovacchia.

● 2021 – Oro e Mondiale U12: Un anno magico con la vittoria in Belgio del Titolo Europeo U12 (Medaglia d'Oro) e la partecipazione alla Coppa del Mondo a Taiwan.

● 2019 – Il primo Oro: Giovanissimo, conquista la sua prima Medaglia d'Oro ai Campionati Europei U-12 lanciando in finale contro l’Olanda.

Philadelphia Phillies

Attualmente la franchigia vanta una valutazione di mercato stimata di 3,1 miliardi di dollari, una cifra che la colloca stabilmente nella top 10 delle squadre più importanti della MLB. Un fatturato annuale di 458 milioni di dollari, 3,36 milioni di spettatori nel 2025 e uno strutturato sistema di sviluppo e crescita dei giovani giocatori ("Farm System"), composto da 1 Accademia in Repubblica Dominicana e 4 squadre minors affiliate in USA (Lehigh Valley IronPigs, Reading Fightin Phils, Jersey Shore BlueClaws e Clearwater Threshers). I Phillies hanno vinto due World Series 1980 - 2008 e hanno vinto la National League East per 13 volte, l’ultima nel 2025.

LE DICHIARAZIONI

«Siamo estremamente fieri di Patrick» dichiara Marco Natalini Presidente del Baseball Vercelli. «Vedere un ragazzo che ha contribuito a scrivere un pezzo di storia del baseball Vercelli, lo Scudetto 2023, premiato come miglior prima base al mondo, indossare ora la prestigiosa casacca dei Phillies è un orgoglio immenso per la nostra città e deve esserlo per tutto il baseball italiano».

Dettagli dell'appuntamento:

● Data: Venerdì 16 gennaio 2026, Ore 18.00

● Luogo: Club House Baseball Vercelli, Via Vincenzo Viviani - Vercelli