Il nuoto UISP riparte da Torino

Sarà il Palanuoto di via Filadelfia 89, gentilmente concesso dalla FIN con il patrocinio della Città di Torino , a inaugurare il calendario agonistico 2026 del nuoto UISP . Sabato 10 e Domenica 11 gennaio , Torino ospiterà i Campionati Nazionali Esordienti A (nati dal 2013 al 2015), un evento che vedrà in vasca 700 giovanissimi atlete e atleti provenienti da tutta Italia.

L'appuntamento, patrocinato dal Comune di Torino, dalla Città Metropolitana di Torino e dalla Regione Piemonte, non è solo una competizione di rilievo nazionale, ma la celebrazione di un modello sportivo inclusivo. Il nostro sport è per tutti e di conseguenza anche il nostro agonismo: è uno stimolo sano che garantisce continuità educativa e formativa per bambini e ragazzi che frequentano i corsi di nuoto nelle piscine delle associazioni affiliate UISP.

I partecipanti da 4 a 90 anni che frequentano i corsi di nuoto gestiti dai Comitati UISP e dalle Associazioni ad essi affiliate, solo in Piemonte sono 30.000. Molte Asd sono affiliate alla FIN e all’UISP, e offrono modelli competitivi adatti a ognuno.

Lo sport, anche competitivo, rimane un diritto accessibile a tutti, dove non è necessario essere campioni per partecipare, ma conta il desiderio di mettersi in gioco e stare bene insieme. Le gare, che si svolgeranno nella vasca da 25 metri, saranno aperte alle 14:30 dal saluto dell’Assessore allo Sport della Città di Torino, Domenico Carretta e del Responsabile nazionale nuoto UISP Marco Raspa. Seguiranno i saluti del presidente CONI Stefano Mossino, della FIN Luca Albonico e della Vicepresidente regionale UISP Patrizia Alfano.

IL PROGRAMMA

Sabato 10 dalle ore 14:00: 100 misti, 50 dorso, 100 stile libero, 50 rana, 100 farfalla e staffetta 4x50 mista/ stile.

Domenica 11 dalle ore 9:00: 200 misti, 50 farfalla, 100 rana, 50 stile libero e 100 dorso.

Ciascun atleta potrà disputare due gare individuali oltre alle staffette, rappresentando le società affiliate che hanno scelto di sposare una filosofia in cui la gara è, prima di tutto, divertimento e crescita personale.

Ringraziamo l’Uisp Nazionale per aver scelto Torino come vetrina d’eccellenza per i giovani atleti, le ASD affiliate i tecnici e gli allenatori, i nostri volontari e giudici che si impegnano ogni giorno per promuovere uno sport che educa alla vita attraverso il gioco e la sana competizione.