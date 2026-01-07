Torneo Volley giovanile “Moncalieri in Calza” 

A vincere il torneo la squadra patrona di casa, e organizzatrice della manifestazione, l’MTV Volley (Moncalieri Testona Volley) guidato da coach Cinzia Bretti, che ha battuto in finale per 2-0 il Valchisone. Al terzo e quarto posto rispettivamente Volley Cherasco e Sammaborgo. Premio speciali: miglior palleggio Adelaide Toffanello (MTV), miglior attacco Teresa Long (Valchisone), miglior difesa Anna Bogetti (Cherasco), miglior giocatrice Adele Barba (MTV). Presenti alle premiazioni il Responsabile del Settore Promozionale Fipav, Andrea Callegher, e l’Assessore allo Sport del Comune di Moncalieri, Giuseppe Messina.