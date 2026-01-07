Tuttosport.com
Torneo Volley giovanile “Moncalieri in Calza” 

ll torneo, giunto all’undicesima edizione, si è svolto, per la categoria Under 12 femminile, domenica 4 gennaio in tre palestre cittadine. A vincerlo è stata la squadra padrona di casa, l’MTV Volley
Torneo Volley giovanile “Moncalieri in Calza” 

Grande successo di partecipazione per un classico del volley giovanile piemontese del periodo natalizio: “Moncalieri in Calza”. Il torneo, giunto all’undicesima edizione, si è svolto, per la categoria Under 12 femminile, domenica 4 gennaio in tre palestre cittadine con la finalissima presso la “Battisti” di Borgata Tetti Piatti. Dodici le formazioni partecipanti a “Moncalieri in Calza” tra cui la ligure Nlp Sanremo.

A vincere il torneo la squadra patrona di casa, e organizzatrice della manifestazione, l’MTV Volley (Moncalieri Testona Volley) guidato da coach Cinzia Bretti, che ha battuto in finale per 2-0 il Valchisone. Al terzo e quarto posto rispettivamente Volley Cherasco e Sammaborgo. Premio speciali: miglior palleggio Adelaide Toffanello (MTV), miglior attacco Teresa Long (Valchisone), miglior difesa Anna Bogetti (Cherasco), miglior giocatrice Adele Barba (MTV). Presenti alle premiazioni il Responsabile del Settore Promozionale Fipav, Andrea Callegher, e l’Assessore allo Sport del Comune di Moncalieri, Giuseppe Messina.

