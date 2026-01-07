IBSA Next Gen Cup: l'Allianz Derthona fuori dalle Final Eight di Torino

Si conclude con una sconfitta il match tra Allianz Derthona Tortona e UNA Hotels Reggio Emilia , valido per la penultima giornata della prima fase a gironi della IBSA Next Gen Cup .

L’Allianz Derthona, ancora una volta penalizzata dalle numerose assenze per infortunio, fatica fin dalle prime battute a contrastare la fisicità e l’intensità di Reggio Emilia, che prende subito il controllo della gara facendo sprofondare Tortona sul -10. Nel secondo quarto i bianconeri provano a reagire, riducendo il divario grazie alle iniziative offensive di Bottelli e Fogliato, arrivando fino al -5 (27-32 al 16’). Le triple di Alessandro Manfredotti, supportato da Abreu, consentono però a Reggio Emilia di mantenere il vantaggio, chiudendo il primo tempo sul 44-37.

Al rientro dagli spogliatoi la squadra di coach Talpo subisce l’aggressività e la solidità di Reggio che scava un solco decisivo portando la partita sul punteggio di 71-45. Nonostante il tentativo di reazione nell’ultima frazione, l’Allianz Derthona non riesce a colmare il divario accumulato, con la gara che si chiude definitivamente sul 92-62. Per Tortona si tratta della quarta sconfitta nella competizione facendo svanire le chance per staccare il pass alle Final Eight in programma a Torino.

Domani l’ultima partita della prima fase a gironi: appuntamento alle ore 9:30 a Santarcangelo di Romagna contro la Guerri Napoli.

UNA Hotels Reggio Emilia – Allianz Derthona Tortona 92-62

Parziali (18-8, 44-37, 71-45)

Reggio Emilia: Fornasier 3, Mainini 4, Carboni 8, Hadzhyiev 9, A.Manfredotti 25, L. Manfredotti 11, Emokhare 5, Borzacca 2, Abreu 14, Samb 2, Frashni 2, Deme 7. All. Rossetti.

Tortona: Fogliato 17, Solazzi 14, Bottelli 20, Obakhavbaye, Chikal, Di Meo ne, Bresciani 2, Borasi, Pisati 2, Coulibaly ne, Nistrio 7, Josovic. All. Talpo, Ass. Fanaletti, Lombardi.