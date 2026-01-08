Coppa CEV: la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince in rimonta

Coach Negro fa un po’ di turnover lasciando inizialmente a riposo Nemeth, Gray e Nervini: al loro posto Dambrink, Alberti e Bah.

Le biancoblù partono bene e nel primo set fila tutto liscio: lo strappo da 10-10 a 10-14 viene gestito in scioltezza fino al 16-25 firmato da Dambrink.

Nel secondo set le padrone di casa alzano il livello del loro gioco. Il punteggio resta in bilico fino al 12-12, poi, trascinato dall’opposto Kokram, il Vandœuvre Nancy scappa via e chiude 25-18.

Il terzo set è una continua altalena. Da 8-5 Chieri sale a 8-10 su servizio di Van Aalen. Ancora in vantaggio 18-19 con Degradi, le biancoblù vanno sotto 22-20 ma con tre attacchi consecutivi di Nervini passano a condurre 22-24. Le transalpine annullato i due set point, poi è Chieri ad annullarne due, infine il Vandœuvre Nancy s’impone 28-26.

Nel quarto set Negro ritocca il sestetto inserendo fin dall’inizio Nervini (già entrata nei due set precedenti) al posto di Bah. In campo è un monologo biancoblù: finisce 11-25.

Tie-break: dopo un avvio contratto (3-0) Chieri passa a condurre 3-4 e dopo una fast di Cekulaev è avanti 6-8 al cambio di campo. Sul 9-10 sale in cattedra Dervisaj che sigla anche il muro del 10-14. Alla seconda palla match Alberti fa scendere i titoli di coda sull’11-15.

La miglior realizzatrice di serata è Dambrink con 21 punti, seguita da Cekulaev (15, di cui 6 a muro), Nervini (14) e Dervisaj (12). Il premio di MVP va a Nervini, decisiva col suo ingresso in campo.

«Una vittoria sofferta – il commento a caldo dell’allenatore Nicola Negro – Dopo un primo set giocato molto bene con attenzione abbiamo abbassato la nostra intensità di gioco, Nancy ha preso ritmo e coraggio giocando molto bene il secondo set. Il terzo set è stata un’altalena nel risultato, siamo riusciti a portarci avanti 22-24 ma non abbiamo gestito bene il finale. Nel quarto e quinto set siamo tornati a dare più peso al nostro attacco, abbiamo lavorato meglio con la battuta e con il muro, e abbiamo ottenuto una vittoria importante in Francia. Ora testa a Conegliano e poi penseremo al ritorno della prossima settimana».

Vandœuvre Nancy - Reale Mutua Fenera Chieri 76 2-3

Parziali (16-25; 25-18; 28-26; 11-25; 11-15)

Vandœuvre NANCY VOLLEY BALL: Karasaki 4, Kodram 18, Paradzik 12, Wolowicz 9, Ratahiry 11, Robinson (14); Agnese (L); Lehto, De Zwart 1, Tpete 2, Bennour 2, Le Galloudec (2L). N. e. Philo, Honore. All. Vettori.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 2, Dambrink 21, Cekulaev 15, Alberti 6, Bah 10, Dervisaj 12; Spirito (L); Antunovic, Nemeth, Nervini 14, Degradi. N. e. Ferrarini, Gray, Bonafede (2L). All. Negro.

ARBITRI: De Baar (Paesi Bassi) e Caramez Pereira (Portogallo).

NOTE: durata set: 22′, 24′, 39′, 19′, 16′. Errori in battuta: 14-10. Ace: 6-5. Muri vincenti: 8-13. MVP: Nervini.