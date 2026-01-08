BEA Chieri: grande esperienza per l'Under 13 Gold al Torneo "La Befana Gioca a Basket"

Anche quest’anno, il gruppo Under 13 di BEA Chieri ha partecipato dal 3 al 6 Gennaio al prestigioso torneo La Befana Gioca a Basket, arrivato alla trentesima edizione e da anni tra le principali manifestazioni a livello nazionale per la categoria, organizzata da PNC Basket tra i campi di Nole, Lanzo e Ciriè.

Inseriti in un girone di ferro, i Leopardi esordiscono con Dolomiti Energia Trento, tenendo botta agli avversari per diciannove minuti. Nella seconda parte della gara, gli Arancioni cedono il passo alla maggiore intensità e fisicità di Trento, arrivata alla kermesse con diversi rinforzi da tutta Italia (55-107).

Nel secondo match con la corazzata di Olimpia Milano, poi vincitrice del torneo nella bellissima finale con Virtus Bologna, gli avversari impongono da subito il loro ritmo e il maggior tasso tecnico e BEA è costretta a rincorrere (28-100).

Il terzo e ultimo incontro del girone è con Basket Torino. Dopo un primo tempo equilibrato, i torinesi conquistano la vittoria sfruttando la maggiore fisicità, mentre i chieresi finiscono la benzina (48-73).

BEA così chiude il girone al quarto posto e accede alle gare per definire i posti dal 13esimo al 16esimo.

La semifinale con Don Bosco Crocetta è a punteggio basso, ma sempre guidata dai Leopardi. BEA passa in testa nei primi minuti e gestisce tutti i tentativi di rimonta ospiti, che accorciano leggermente solo nel finale (44-36). Nella finale per il 13esimo posto, i Leopardi premono sull’acceleratore nei primi minuti con Gators Savigliano, che torna a contatto nella parte centrale della partita. Gli Arancioni riescono a rimanere sempre in partita e, nonostante alcuni problemi di falli, strappa una bella vittoria con tutti i ragazzi protagonisti (50-49).

Commenta Coach Mastrorilli: «Questo torneo è stato una bellissima esperienza di crescita e confronto per i nostri ragazzi, che hanno potuto mettersi alla prova con avversari di livello assoluto. Gare come queste fanno da catalizzatore al miglioramento dei nostri ragazzi e sono un’importante occasione di socialità e crescita anche fuori dal campo, puntando sui lavori in cui crediamo per la formazione degli atleti. Anche la possibilità di ospitare in famiglia alcuni giocatori dell’Olimpia Milano è stato un valore aggiunto».

GIRONE DI QUALIFICAZIONE

BEA CHIERI-DOLOMITI ENERGIA TRENTO 55-107

Parziali: 13-24; 35-54; 42-87

BEA Chieri: Bergano 21, Gaone 5, Ferrero 2, Marzucchi, Monticone 9, Capriati 6, En Nadher 4, Violante, Calcagno 2, Pianfetti 6, Zamfirov, Dodaj. All. Allisiardi, Ass. Paoletta, Acc. Bergano.

BEA CHIERI-OLIMPIA MILANO 28-100

Parziali: 9-26; 13-56; 18-82

BEA Chieri: Bergano 6, Gaone 4, Ferrero 2, Marzucchi 2, Monticone 5, Capriati, En Nadher, Calcagno, Pianfetti 7, Zamfirov, Dodaj 2, Thiam. All. Mastrorilli, Ass. Paoletta, Acc. Bergano.

BEA CHIERI-BASKET TORINO 48-73

Parziali: 16-18; 22-34; 36-54

BEA Chieri: Bergano 19, Gaone 8, Ferrero, Marzucchi, Monticone11, Capriati 4, En Nadher 5, Calcagno 1, Pianfetti, Zamfirov, Dodaj, Colombo. All. Mastrorilli, Ass. Paoletta, Acc. Bergano.

SEMIFINALE 13°-16°:

BEA CHIERI-DON BOSCO CROCETTA TORINO 44-36

Parziali: 11-6; 20-13; 35-24

BEA Chieri: Bergano 24, Gaone 2, Ferrero, Marzucchi 1, Monticone, Capriati 2, En Nadher 8, Calcagno, Pianfetti 5, Zamfirov 2, Dodaj, Poggi. All. Mastrorilli, Ass. Paoletta, Acc. Bergano.

FINALE 13°-14°:

BEA CHIERI-GATORS SAVIGLIANO 50-49

Parziali: 14-13; 28-23; 43-37

BEA Chieri: Bergano 12, Gaone 9, Ferrero, Marzucchi, Monticone 11, Capriati 2, En Nadher 6, Calcagno 3, Pianfetti 3, Zamfirov, Dodaj 2, Poggi 2. All. Mastrorilli, Ass. Paoletta, Acc. Bergano.