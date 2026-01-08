Doppio appuntamento a Sestriere con la Coppa Europa Femminile

Tutto è pronto a Sestriere per accogliere lo sci alpino internazionale: la Coppa Europa femminile ritorna sulle piste della Vialattea venerdì 9 e sabato 10 gennaio 2026 . Due gare di slalom gigante che vedranno al via atlete provenienti da 16 nazioni , a conferma del valore tecnico e internazionale dell’evento.

Le competizioni si svolgeranno sull’iconica pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli, tracciato simbolo dello sci mondiale, con partenza a quota 2.355 metri, in zona stazione di monte della seggiovia Cit Roc, ed arrivo a 2.040 metri, dopo aver affrontato un dislivello di 315 metri, garanzia di uno spettacolo tecnico di alto livello.

Il programma prevede, in entrambe le giornate, la prima manche alle ore 10:00 e la seconda manche alle ore 12:30.

Quest’anno, per la prima volta, sarà possibile seguire le gare in diretta su neveitalia.it e sul nuovo canale YouTube Vialattea https://www.youtube.com/@Vialattea_Official/videos , garantendo un’ampia visibilità a livello nazionale e internazionale.

A tenere alti i colori della nostra nazionale, dopo gli ottimi risultati ottenuti nel circuito continentale in questa stagione, scenderanno in pista: Alice Pazzaglia, Giulia Valleriani, Ambra Pomarè, Francesca Carolli, Tatum Bieler, Annette Belfrond, Sophie Mathieu, Ilaria Ghisalberti, Carole Agnelli, Laura Steinmair, Arianna Putzer, Victoria Klotz, Nadine Trocker, Vittoria Rossi, Melissa Astigiano, Lavinia Paci, Giulia Romele, Francesca Semprebon, Beatrice Mazzoleni, Maria Sole Antonini e Sofia Parravicini.

Sestriere rinnova così la propria tradizione agonistica, confermandosi sede di riferimento per lo sci alpino grazie a un’esperienza organizzativa consolidata e a un tracciato che nel tempo ha ospitato le più importanti competizioni internazionali.

La manifestazione è organizzata dallo Sporting Club Sestrieres, con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Sestriere, a testimonianza del forte coinvolgimento delle istituzioni nel sostenere eventi sportivi di alto livello capaci di valorizzare il territorio e l’intero comprensorio della Vialattea.

«La sinergia con la Regione Piemonte e il Comune di Sestriere è alla base dell’organizzazione di questa manifestazione. Il lavoro di squadra con il territorio permette di valorizzare lo sport come strumento di promozione e crescita per tutta la Vialattea e, più in generale, per il turismo delle nostre montagne», afferma Gualtiero Brasso, responsabile del Comitato Organizzatore.