IBSA Next Gen Cup: l'Allianz Derthona chiude con una vittoria l’edizione 2025/26

Si chiude con una vittoria il percorso dell’ Allianz Derthona Tortona nell’edizione 2025/2026 dell’ IBSA Next Gen Cup . La formazione bianconera conclude il Girone A al sesto posto con un bilancio complessivo di tre vittorie e quattro sconfitte, per un totale di sei punti in classifica.

La gara finale è caratterizzata da un avvio equilibrato, con le due squadre a rispondere colpo su colpo nel primo periodo. È la coppia Borasi–Fogliato a dare la prima spallata al match, permettendo a Tortona di alzare l’intensità e toccare il +10 sul 42-32. Napoli, però, reagisce prontamente dopo il time-out e, trascinata da Esposito, piazza un parziale di 17-4 che ribalta l’inerzia dell’incontro. All’intervallo lungo il punteggio sorride ai partenopei, avanti 46-49.

Al rientro dagli spogliatoi l’equilibrio permane fino all’ultima frazione, quando l’Allianz Derthona Tortona cambia decisamente passo. I bianconeri trovano con continuità la via del canestro e firmano un break decisivo di 23-3, che spacca la partita e vale il massimo vantaggio di +19 a sei minuti dalla sirena finale, i 20 assist complessivi confermano l’efficacia dell’attacco di squadra.

Napoli prova a rientrare riportandosi sotto la doppia cifra di svantaggio grazie alle iniziative di Sow e del solito Esposito, ma Tortona mantiene il controllo del match. Guidata da un Solazzi in grande evidenza, miglior realizzatore bianconero con 27 punti, l’Allianz gestisce il finale e conquista la prima vittoria della seconda tappa romagnola.

Con questo successo si conclude ufficialmente l’esperienza dell’Allianz Derthona Tortona all’IBSA Next Gen Cup 2025/2026, chiusa con sei punti complessivi e un bilancio finale di tre vittorie e quattro sconfitte.

Allianz Derthona Tortona – Guerri Napoli 97-88

Parziali (26-25, 46-49, 64-64)

Tortona: Fogliato 16, Solazzi 27, Bottelli 6, Obakhavbaye, Chikal 8, Di Meo ne, Bresciani 13, Borasi 15, Pisati 8, Coulibaly ne, Nistrio 4. All. Talpo, Ass. Fanaletti, Lombardi.

Napoli: Ferrara 10, Ferraro, Lubrano 16, Forchetta 6, Sow 13, Agosto 9, Khundadze 2, Esposito 32, G.Russo, Russo, Della Ragione ne, Di Stasio ne. All. Fiore.