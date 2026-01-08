La Chinese Ski Association sceglie Oasi Zegna Ski Racing Center per la preparazione Olimpica in vista di Milano Cortina 2026

La presenza della delegazione cinese di Sci Alpino guidata da Angela Li, Alpine Skiing Director e da Adriano Iliffe, Head Coach, rappresenta un ulteriore e significativo riconoscimento della qualità tecnica, organizzativa e logistica di Oasi Zegna Ski Racing Center. Il centro, già sede ufficiale di allenamento delle squadre nazionali della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), si conferma sempre più come punto di riferimento internazionale per lo sci alpino professionistico.

Durante il periodo di permanenza in Oasi Zegna, il team cinese, composto da 14 persone, potrà usufruire di piste omologate FIS, di strutture dedicate alla preparazione atletica e di un’organizzazione progettata specificamente per rispondere alle esigenze delle squadre nazionali. Le caratteristiche tecniche delle piste, unite alla qualità della neve, all’ottima esposizione solare e al contesto naturale unico di Oasi Zegna, rendono Bielmonte una sede ideale per la preparazione di prestigiose competizioni.

Gildo Zegna ha commentato: «Siamo orgogliosi che una ambiziosa squadra nazionale abbia scelto Oasi Zegna Ski Racing Center per il proprio percorso di preparazione. Questa presenza, insieme al ruolo di centro ufficiale di allenamento della FISI, conferma la qualità del lavoro svolto e la visione che guida questo progetto: offrire agli atleti le migliori condizioni possibili, valorizzando al tempo stesso il territorio e i valori dello sport».

Oasi Zegna Ski Racing Center prosegue così il proprio percorso di crescita e internazionalizzazione, rafforzando il dialogo con le federazioni sportive di tutto il mondo e consolidando il proprio ruolo di hub di eccellenza per lo sci alpino agonistico. L’arrivo del team cinese testimonia il prestigio e l’affidabilità del centro, oggi sempre più riconosciuto a livello globale.

Oasi Zegna Ski Racing Center vede il coinvolgimento di prestigiosi sponsor che hanno garantito il proprio supporto: Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking; Nordica, brand leader nell’attrezzatura per lo sci parte di Tecnica Group; Marcolin, tra le aziende leader a livello mondiale nel settore eyewear, che coniuga l’eccellenza della manifattura con tecnologie produttive avanzate; Mercer, una società di Marsh McLennan, la principale azienda mondiale di servizi professionali nei settori del rischio, della strategia e delle risorse umane.