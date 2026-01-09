Il big match con Conegliano apre le settimane torinesi della Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Domenica 11 gennaio la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 apre un filotto di quattro partite – tre di campionato e una di Coppa CEV – che giocherà in casa al Pala Gianni Asti di Torino . Si inizia con il big match contro la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano per la sesta giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà . Fischio d’inizio alle ore 16 . Le biancoblù si presentano all’appuntamento dopo tre successi consecutivi in rimonta al tie-break in tre diverse competizioni (Busto in Coppa Italia, Bergamo in campionato, Vandœuvre Nancy in Coppa CEV), determinate a mettere i bastoni fra le ruote alle pluricampionesse di tutto. Facile prevedere che le ragazze di Santarelli non saranno meno risolute nel cercare un risultato positivo, anche per difendere la leadership in classifica minacciata da Scandicci. Conegliano è l’unica squadra contro cui Chieri non ha mai vinto da quando milita in A1 e nei 16 precedenti soltanto in due occasioni (5 febbraio 2023 e 14 gennaio 2024) non è uscita dal confronto a mani vuote strappando un punto al tie-break. L’unico ex è Nicola Negro.

A presentare la sfida è il vicecapitano biancoblù Anna Gray: «Domenica sarà un test molto importante per noi. Conegliano si è dimostrata anche quest’anno una delle più forti squadre al mondo, oltre a guidare la classifica in Italia. Noi però stiamo lavorando duro per arrivare a competere con questo tipo di livello, per questo dico che sarà un test importante. Oltre a cercare di strappare punti a Conegliano, cercheremo anche di esprimere un gioco compatto, sicure delle nostre potenzialità. Non sarà facile perché siamo reduci da partite in cui abbiamo speso molto a livello fisico e mentale, al di là della stanchezza sono però sicura che arriveremo alla partita col giusto approccio».