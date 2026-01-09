GRANTORINO alla prova del derby contro Crocetta

L'ultima sfida del girone d'andata attende GRANTORINO. Sabato 10 gennaio la squadra di coach Comazzi scenderà in campo contro Don Bosco Crocetta per il derby cittadino, che chiuderà la prima metà della stagione regolare di Serie B Interregionale.

Reduce dalla sconfitta casalinga contro la più quotata Lucca, GRANTORINO arriva al giro di boa con l'obiettivo di conquistare i due punti nella stracittadina con la formazione di coach Maino. La partita con i toscani è stata a due facce: se i gialloblù hanno confermato di poter mettere in campo intensità e precisione, soprattutto nei primi due quarti di gara, ci sono ancora margini di miglioramento nella gestione dei possessi più delicati. GRANTORINO si affiderà alla solidità sotto canestro di Ficetti, reduce dall'esperienza in LBA Next Gen con Nutribullet Treviso Basket, e Zumstein, che contro Lucca ha messo insieme la prima doppia doppia in carriera nella categoria.

La Don Bosco Crocetta occupa il 12° posto in classifica e arriva a questa sfida con buone credenziali, ma manca l'appuntamento con la vittoria dalla gara in casa contro Spezia di inizio dicembre. Dopo un avvio di campionato positivo, i concittadini hanno ceduto sui campi di Mens Sana e Legnaia e contro i corregionali di College Basketball. La squadra di coach Maino è guidata dalla solidità in attacco di Villar Cristobo (13.1 punti di media), top scorer e trascinatore in questa prima metà di campionato, e da giocatori come Minnucci.

Appuntamento a sabato 10 gennaio al Palaballin di Torino con palla a due alle 20:45 per un match tra due squadre giovani che si preannuncia combattuto. La sfida sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di GRANTORINO. Il match sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Mamone Leo e Sarzano Massimiliano (secondo arbitro).