Fiöi protagonisti ai tornei in giro per l’Italia durante le vacanze natalizie

MOMA Winter cup

Durante l’ultimo fine settimana del 2025 le formazioni Under 17 e Under 19 del Cuneo Volley, griffate Lab Travel Mercatò, hanno preso parte alla MOMA Winter Cup tenuta a Modena.

La Under 19 ha incontrato qualche difficoltà nelle prime uscite venendo superata per 2-0 da Trs Jona e Roma 7 e per 2-1 dal Team Rockstar a cavallo tra il sabato e la domenica mattina. Dopodichè i cuneesi sono riusciti ad alzare l’asticella conquistando quattro vittorie consecutive contro Migliarino (2-1) e Officina Pozzo Biella (2-0) la stessa domenica e contro Kosmos (2-0) e i francesi del Cannes (2-1) il lunedì.

12° posto conquistato invece dalla Under 17 che ha aperto il suo torneo con il 2-0 rifilato al Billa Volley Team. Lo stesso giorno è però arrivata anche la prima sconfitta per 1-2 contro Roma 7, rispedita al mittente il giorno successivo con un netto 2-0. In mezzo la vittoria di misura contro Muhldorf e la sconfitta contro Colombo Psa. Il torneo dei Fiöi si è infine chiuso al lunedì con una doppia sconfitta di misura contro Next Star Sant’Anna e Bologna.

Torneo Depentori

Nel primo fine settimana del 2026 la formazione Under 13 del Cuneo Volley è partita alla volta di Riva del Garda con l’obiettivo di confrontarsi contro alcune delle migliori squadre d’Italia.

Nella giornata di sabato è arrivato subito un quattro su quattro per i ragazzi cuneesi che hanno superato Trento, Miranese Volley, Verona e Vittorio Veneto Milano, classificandosi terzi nella classifica avulsa della giornata, dietro a Treviso e Diavoli Rosa. Grazie ai risultati ottenuti si sono aperte le porte dei gironcini validi per il primo posto finale. Nella mattinata di domenica è stata raggiunta la semifinale superando Modena e venendo sconfitti dai Diavoli Rosa, dove però Treviso - poi vincitrice finale - ha avuto la meglio.

«Un risultato che dà fiducia a questo gruppo che, seppur poco numeroso, vanta una grande unione e giocatori di qualità che hanno aiutato ad alzare il livello complessivo della squadra - le parole di coach Andrea Marino - Voglio fare i complimenti ai ragazzi perché hanno dimostrato di potersela giocare nonostante i soli 7 convocati. Questo terzo posto dà ancora più sicurezza al lavoro che stiamo facendo in palestra, e lo dimostra il fatto che l’anno scorso allo stesso torneo ci siamo classificati al settimo posto. Un ultimo grandissimo grazie va anche ai genitori per l’aiuto negli spostamenti a Riva e per il solito instancabile tifo che si distingue sempre in meglio, e anche a Mario Porello, mio assistente quest’anno. Ora si torna a Cuneo e si riprende con il campionato 6vs6, nel mentre inizieremo anche a preparare il gruppo per la Boy League, altro appuntamento a cui partecipiamo per raggiungere la fase finale, e che io sono orgoglioso di gestire per il secondo anno di fila, grazie anche all’aiuto di Mario Barbiero e di Andrea Testa».

Torneo di Igea Marina

Bellissima esperienza e 5° posto di assoluto prestigio per i Fiöi della formazione Under 15 che, iscritti ad un torneo di Under 17, si sono fatti valere superando squadre più grandi ed esperte e conquistando 4 vittorie in sei gare disputate.

«E' stata un’esperienza stimolante e allenante anche per quanto riguarda i prossimi impegni che ci attendono in campionato: i ragazzi sono riusciti a esprimere un ottimo gioco nonostante gli avversari avessero spesso un vantaggio anagrafico, quindi è stato un torneo assolutamente positivo. Ora inizia la parte più bella della stagione e quindi mi aspetto ancora un passo avanti in termini di entusiasmo e attenzione», il commento di coach Andrea Testa.