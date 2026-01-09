Neve protagonista a Sestriere nel Gigante di Coppa Europa

La neve caduta nelle ultime ore ha accompagnato la prima giornata di gare della Coppa Europa femminile di sci alpino a Sestriere, regalando condizioni invernali ideali alle piste del comprensorio della Vialattea e contribuendo a rendere lo slalom gigante di oggi ancora più tecnico e impegnativo.

Sulla pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli, le atlete provenienti da 16 nazioni si sono confrontate in una competizione particolarmente selettiva, che ha richiesto grande capacità di adattamento, precisione e solidità tecnica per entrambe le manches. La neve, preziosa per il territorio e per la stagione sciistica, ha esaltato le caratteristiche tecniche del pendio, innalzando il livello della sfida sportiva.

In questa prima giornata, l’austriaca Nina Astner, già al comando al termine della prima manche, ha conquistato la vittoria con il miglior tempo complessivo di 2’19’’94, precedendo la svizzera Dania Allenbach, che ha chiuso con +0’’54 di ritardo. Terzo gradino del podio per la svedese Hilma Loevblom, autrice di una bella rimonta nella seconda manche, staccata di +1’’14.

Le italiane, dopo i successi di inizio stagione nel circuito continentale, oggi non sono salite sul podio, ma si sono messe in evidenza con ottime prestazioni: Ambra Pomarè e Sophie Mathiou hanno chiuso al 5° posto ex aequo, con lo stesso tempo nelle due manche, risultando le migliori italiane in gara. Dietro di loro, Laura Steinmair si è classificata 8ª e Carole Agnelli 11ª.

«Le condizioni meteo hanno rappresentato una sfida importante anche dal punto di vista organizzativo, ma grazie al grande lavoro svolto dallo staff e dagli addetti alla pista siamo riusciti a garantire il regolare svolgimento della manifestazione. La neve è un elemento fondamentale per il nostro comprensorio e oggi ha contribuito a rendere la competizione ancora più selettiva, nel pieno rispetto degli standard della Coppa Europa». – ha commentato a fine gara Gualtiero Brasso, responsabile del Comitato Organizzatore Sporting Club Sestrieres.

La Coppa Europa femminile tornerà in pista domani, sabato 9 gennaio, per il secondo slalom gigante in programma con lo stesso format di gara: prima manche alle ore 10:00 e seconda manche alle ore 13:00. Le competizioni saranno nuovamente trasmesse in diretta su neveitalia.it e sul canale YouTube ufficiale Vialattea.