Il Derthona nella tana della Leonessa: "Vincere a Brescia non è mai semplice"

Iniziato l'anno nel verso giusto con la vittoria del PalaDesio, il 2026 della Bertram Derthona Tortona prosegue al PalaLeonessa A2A domenica 11 gennaio alle 19:00 per affrontare la Germani Brescia (diretta su LBATV) padrona di casa, seconda forza del campionato, nell'ultima giornata del girone d'andata.

Come arrivano le due squadre?

Come detto in apertura, la squadra allenata da Mario Fioretti ha iniziato l'anno nuovo con una vittoria pesante sul campo della Pallacanestro Cantù, imponendosi 85-79 al PalaDesio e centrando il quarto successo di fila.

I bianconeri, già qualificati matematicamente alle Final Eight di Coppa Italia 2026, occupano al momento la quinta posizione in classifica, appaiati a 10 vittorie e 4 sconfitte con Milano e Venezia.

Brescia, invece, ha vissuto uno straordinario inizio di stagione comprensivo anche di un filotto di sei vittorie consecutive, mentre ha perso due delle ultime tre gare disputate.

In particolare, la squadra allenata da Matteo Cotelli (seconda in classifica con un record di 11-3) ha iniziato il 2026 con la sconfitta per 93-86 all'overtime contro il Banco di Sardegna Sassari.

Germani Brescia al microscopio

Arrivata alla Finale Scudetto nella passata stagione e sconfitta dalla Virtus Bologna campione d'Italia, la Germani Brescia non ha cambiato quasi nulla del proprio assetto.

In estate, infatti, l'unico cambio ha riguardato la partenza di Chris Dowe e il conseguente ritorno nel backcourt biancoblù di un volto noto al PalaLeonessa: CJ Massinburg, che quest'anno viaggia a 9.6 punti di media tirando 64.0% da due punti.

Indubbiamente, sono due i leader della Germani: Amedeo Della Valle (16.6 punti e 4.9 assist di media) e Miro Bilan (15.0 punti e 8.6 rimbalzi a partita).

La squadra allenata da Matteo Cotelli è seconda in Serie A per punti segnati a gara (89.9), quinta per percentuale da due punti (55.7%), seconda per percentuale dall'arco (37.8%) e prima per percentuale dalla lunetta (82.5%).

Il punto di Andrea Vicenzutto

Come di consueto, uno degli assistenti allenatori di Mario Fioretti presenta la sfida dei bianconeri. «Continuità è stata la parola scelta da Brescia anche quest'anno nel momento in cui c'è stato da ripartire per la nuova stagione e dato il cambio di allenatore», dice Andrea Vicenzutto.

«Sono ripartiti da Cotelli che sta facendo un lavoro straordinario in questo inizio e sono molto contento per lui. Sono ripartiti da un roster che oggettivamente ha cambiato pochissimo e il cambio che ha fatto è stato con un giocatore che aveva già giocato con coach Cotelli come assistente, proprio a Brescia.»

«Tutto ciò ha portato comunque a rivedere una squadra che ha moltissimi aspetti in comune con il gioco che esprimeva l'anno scorso, per ovvi motivi; ha mantenuto quelle che sono le interconessioni tra giocatori, che hanno fatto sì che Brescia l'anno scorso potesse vivere una stagione da assoluto livello, dato il talento appunto degli stessi», continua l'assistente friulano.

Vicenzutto sottolinea quelli che possono essere gli osservati speciali in casa Germani. «[Jason] Burnell e [Maurice] Ndour, non è un segreto, grazie alla loro fisicità e duttilità sono sempre fonte di grandi vantaggi, sia offensivi che difensivi, all'interno del gioco di Brescia», dice.

«[CJ] Massinburg entrando dalla panchina riesce sempre a dare un impatto offensivo e non solo molto importante, ha grandi capacità realizzative, sul pick-and-roll e in 1 contro 1. [Joseph] Mobio nelle ultime partite sta salendo di livello, sta acquisendo moltissima pericolosità anche nel tiro da tre punti: è un giocatore che sta dando e creando impatto ogni volta che entra sul terreno di gioco.»

«Vincere a Brescia non è mai stato semplice negli ultimi anni, e uno dei motivi è sicuramente legato alla bellissima atmosfera del PalaLeonessa. Noi arriviamo da una partita giocata fuori casa in un altro campo molto caldo come quello di Cantù; dobbiamo essere bravi a giocare una partita di grande attenzione, senza farci influenzare da quella che sarà una splendida cornice sugli spalti», conclude.