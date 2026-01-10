Asti Padel Teams: Settima Giornata di Campionato APT 2025/2026

Questo 2026 è partito con quasi tutte le compagini impegnate nella serata di mercoledì 7 gennaio alle ore 21:30 in tutti e tre i circoli cittadini affiliati al Centro Sportivo Italiano.

Nell’impianto Asti Padel di via Gerbi due incontri con lo stesso risultato ma con diversi equilibri: sul campo 3 “Banca di Asti” i Puntazos lasciano un solo game ai Bazzuca Boys (6-1/6-0/6-0), mentre sul campo 4 F.T.P. Soc. Coop., pur facendo bottino pieno, dopo il primo set vinto in scioltezza incontra qualche difficoltà negli altri due contro Il Pelu Padel Team (6-1/6-4/6-3).

Decisamente più incerti i risultati delle gare disputatesi all’Arena Padel Club di via Pigafetta: sul campo 1 I San Rock riescono a mettere in difficoltà la prima della classe Arena Padel Team grazie alla vittoria nel secondo set, dovendo cedere solamente nell’ultima frazione (1-6/6-4/2-6), mentre nel campo a fianco è Uni Soluzioni a spuntarla sui Tremòni Padel, con un risultato molto simile (2-6/6-4/1-6).

L’ultima partita della serata si è invece disputata al circolo Waya Padel di corso Pietro Chiesa, dove sul campo rosso Hair House Asti batte 3-0 il fanalino di coda Asados che ha comunque dato del filo da torcere agli avversari, senza darsi mai per sconfitta e rischiando l’impresa nell’ultimo set (2-6/2-6/4-6).

A chiudere la settima giornata è stata la gara casalinga di Net King Padel che venerdì 9 ha ospitato sul campo blu della Waya i Bomber’s: poco da fare per questi ultimi, ci provano nel secondo set a tirarsi su ma gli avversari sono troppo forti e mantengono i piani alti della classifica con l’ennesimo 3-0 (6-1/6-3/6-2).

Al comando attualmente troviamo quindi Arena Padel Team, con 31 punti, seguita dalla coppia Net King e Puntazos a 28 ma con ancora lo scontro diretto da recuperare. Ad una lunghezza di distanza c’è F.T.P. che cerca di tenere il passo, tallonata da Uni Soluzioni (24) e Bomber’s (23), che nonostante la sconfitta tiene un piede nella zona “Gold”, anche se Hair House (22) non sembra intenzionata a rimanere nel “Silver”. Appaiate a 16 punti Il Pelu Padel Team e I San Rock, che al momento vedono i primi davanti per aver vinto lo scontro diretto, poi Tremòni (14), Bazzuca (11) e Asados (8).

Mancano solo quattro giornate alla fine della prima fase e nell’ottava, la prossima, tutti gli incontri si preannunciano entusiasmanti ma il match di cartello sarà quello tra Arena Padel Team e Net King Padel di mercoledì 14 gennaio all’Arena Padel Club, una gara che ha già le sembianze di una finale.