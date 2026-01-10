Reale Mutua impegnata sul caldo campo di Roseto

La squadra di coach Paolo Moretti arriva a questo appuntamento dopo la sconfitta casalinga maturata allo scadere contro Rimini, che ha inaugurato in modo amaro il nuovo anno. Una partita giocata con grande intensità e carattere, nella quale Torino aveva condotto per larghi tratti grazie al solito Robert Allen e alla miglior serata stagionale di Marco Cusin, ma che si è decisa solo negli ultimi istanti con la tripla di Tomassini che ha gelato il Pala Gianni Asti. Un risultato che ha riportato il bilancio dei gialloblù in perfetta parità a quota 10 vittorie e 10 sconfitte, senza però cancellare le sensazioni positive offerte sul campo.

Ora l’obiettivo è ripartire immediatamente, a cominciare dalla trasferta in Abruzzo. Una partita che richiederà attenzione, solidità e la giusta dose di aggressività per tornare a muovere la classifica.

Giovanni Severini presenta così la sfida del PalaMaggetti: «Arriviamo alla partita di Roseto con grande voglia di riscatto, dopo due buone partite che non ci hanno premiato nel risultato. Roseto è una squadra molto pericolosa in casa, sostenuta da un pubblico caldo. Sappiamo che la partita sarà molto diversa da quella dell’andata, anche il loro roster è cambiato. Ci faremo trovare pronti.»

GLI AVVERSARI | L’ANALISI DI FLAVIO BOTTIROLI

«La partita contro Roseto è una gara insidiosa e complicata. Roseto è una squadra molto diversa rispetto a quella affrontata a Torino un mese e mezzo fa. Hanno inserito due elementi importanti come Laquintana e Del Chiaro, cambiando volto e solidità al roster. Nelle ultime tre partite hanno vinto a Milano, perso all’ultimo secondo in casa contro Brindisi e nell’ultimo minuto a Bologna contro la Fortitudo. Questo dice tutto: è una squadra viva, combattiva, piena di energia, che vuole con forza migliorare la propria posizione in classifica. Non dobbiamo farci ingannare dal fatto che siano ultimi. Hanno giocatori esperti e di grande qualità, soprattutto sugli esterni. Robinson è in un momento di forma eccellente: segna canestri difficili, anche in isolamento, ed è molto complicato da contenere. Ci sono poi Laquintana e Daniele Cinciarini, giocatori navigati; Cinciarini, rientrato dall’infortunio, sta dando un contributo importante nel reparto esterni. Nel reparto lunghi, Cannon e Petrovic stanno attraversando un ottimo momento e l’aggiunta di Del Chiaro porta ulteriore solidità. Per questo dovremo essere molto preparati, lucidi e consapevoli delle nostre possibilità. Servirà una concentrazione massima: il campo è difficile, l’avversario è difficile e l’ambiente è caldo. Quello di Roseto è storicamente un palazzetto complicato, con tifosi che spingono la squadra dal primo all’ultimo minuto. Dovremo fare una partita seria, dura, concentrata, senza farci trascinare dalle emozioni e portando avanti la nostra identità e il nostro piano di gioco.»

INJURY REPORT

Ancora indisponibile Matteo Ghirlanda, che sta continuando il suo percorso riabilitativo al ginocchio destro.

LA SFIDA DELL'ANDATA

Al Pala Gianni Asti la sfida dell’andata si chiuse con un netto successo della Reale Mutua per 88-60. Un match a senso unico, con i gialloblù che si sono imposti sin dalla palla a due grazie alle prove di Robert Allen (17 punti e 10 rimbalzi), MaCio Teague (16) e Matteo Schina (15).

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass, piattaforma ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro.