Dodecarun: si riparte domani, domenica 11 gennaio da Pinerolo  

Con il Cross della Pace , in programma domenica 11 gennaio a Pinerolo, scatta la seconda edizione del circuito Dodecarun , l’evento creato da Giorgio e Steve Goggi che mette in palio un montepremi ricchissimo. La prova di Pinerolo (6 km per gli uomini, 4 per le donne) avrà inizio alle 9.30 al Parco della Pace con la partenza delle categorie maschili fino a SM60 compresi. La seconda parte del programma sarà dedicata alle categorie giovanili - con la prima tappa del Trofeo Piemonte (per cadette e cadetti la gara sarà valida come indicativa per le convocazioni nella selezione regionale). Parallelamente si svolgerà anche la manifestazione “Campestrando”, dedicata ad atleti con disabilità intellettiva.

La manifestazione è organizzata dall’ Atletica Pinerolo. «Il percorso si svolge su un circuito di 2 km da ripetere più volte – spiega la presidente Simonetta Callegari – ed è molto bello perché tra dossi e collinette, il pubblico potrà seguire tutta la gara praticamente senza spostarsi».

Il regolamento

Il circuito Dodecarun comprende 21 tappe, più altre quattro riunite nel nuovo Trofeo del Mezzofondo. Il programma spazia tra cross, strada e pista. Cinque delle prove su strada saranno su distanze certificate Fidal (5 km, 10 km e mezza maratona). In pista, oltre alle quattro prove del Trofeo del Mezzofondo - che darà punti Dodecarun con criteri che verranno fissati da Fidal - sono previsti due appuntamenti validi direttamente per il circuito: il 21 giugno a Cuneo e il 22 luglio a Saint Christophe (Aosta).

Le gare su strada e i cross assegneranno un punteggio a scalare dal primo (50 punti) al 25esimo classificato (2 punti). Cinque prove assegneranno un punteggio doppio: la tappa finale del 29 novembre a Piossasco più altre quattro gare scelte per sorteggio prima della penultima prova.

Le prove in pista e le gare su strada certificate daranno un punteggio legato alla prestazione cronometrica, secondo la tabella pubblicata su sito dodecarun.it. Il vincitore del Trofeo del Mezzofondo conquisterà 100 punti, 96 il secondo classificato, 92 al terzo e così via sino al 25 classificato che ne otterrà 4. Gli atleti che prenderanno parte a tutte e quattro le gare del Trofeo (1500. 3000, 5000 e 10000 metri) riceveranno un bonus di 100 punti, chi parteciperà a tre prove su quattro avrò un bonus da 50 punti .

L’iscrizione a ogni gara di cross o su strada darà diritto a 10 punti, quella alle due gare su pista inserite nel circuito a 20 punti. Chi si iscriverà a tutte le prove avrà un bonus da 50 punti.

La classifica prenderà in considerazione i migliori 12 punteggi della stagione. Gli atleti che correranno meno di dieci prove subiranno una penalizzazione di 20 punti per ogni gara mancante (farà fede l’iscrizione, non l’effettiva partecipazione alla gara). La mancata iscrizione a una o più prove potrà essere sanata fino a un’ora prima della partenza dell’ultima tappa pagando una sanzione di 15 euro per gara. La sanatoria non sarà applicata per le gare in pista del Trofeo del Mezzofondo.

I premi

Il vincitore e la vincitrice delle classifiche assolute riceveranno un gioiello del valore di 4.500 euro. Saranno premiati i primi venti e le prime venti delle due graduatorie, con gioielli del valore di 3500 euro (secondo posto), 2500 euro (terzo posto), 1500 euro (quarto-quinto posto), 1000 euro (sesto-decimo posto) e 500 euro (undicesimo-ventesimo posto). Sono previsti premi anche i primi cinque classificati di ciascuna delle dieci categorie maschili e femminili in gara (juniores-promesse-seniores, over35, over40, over 45, over50, over55, over60, over 65, over70 e over75) e per le prime venti società.

Il calendario

Dopo il Cross della Pace di Pinerolo, il circuito riprenderà il 15 marzo a Mirabello (Alessandria). Queste le altre prove in programma: 22 marzo, Torino (parco della Pellerina); 12 aprile, Alessandria; 19 aprile, Cocconato (Asti); 10 maggio, Alessandria; 14 maggio, Trino (Vercelli); 28 maggio, Valenza (Alessandria); 21 giugno, Cuneo; 18 luglio, Sparone (Torino); 22 luglio, Saint-Christophe (Aosta); 25 luglio, Osasco (Torino); 1° agosto, Biella-Oropa; 6 settembre, Palazzolo (Vercelli); 11 settembre, Ghemme (Novara); 13 settembre, Marentino (Torino); 18 ottobre, Castelletto Monferrato (Alessandria); 1° novembre, Pont Saint Martin (Aosta); 8 novembre, Borgosesia (Vercelli); 15 novembre, Trino (Vercelli); 24 novembre, Piossasco (Torino).