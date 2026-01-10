Si chiude a Sestriere la due giorni di Coppa Europa Femminile

Si è conclusa oggi a Sestriere la seconda giornata di gare di slalom gigante della Coppa Europa femminile di sci alpino che ha riportato sulle piste della Vialattea un prestigioso appuntamento del calendario internazionale. Due giornate di gare che hanno rappresentato un’importante occasione di confronto sportivo e di promozione del territorio.

La competizione si è svolta sulla pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli, resa ancor più competitiva e selettiva a seguito delle condizioni meteo instabili. Il forte vento ha ritardato la partenza della seconda manche e ha messo a dura prova le atlete in gara, ma non ha compromesso il regolare svolgimento della manifestazione.

È la svizzera Sue Pillar a vincere questo secondo slalom di Coppa Europa di Sestriere, lasciandosi alle spalle con un ritardo di 10 centesimi la svedese Hilma Loevblom, già terza nella giornata di ieri.

Ottimo risultato per i colori azzurri, sale sul terzo gradino del podio l’altoatesina Laura Steinmair, autrice di una strepitosa rimonta nella seconda manche di ben 14 posizioni. Ancora Italia al 5° posto con la valdostana Sophie Mathiou. Peccato per la compagna di squadra Carole Agnelli, in testa al termine della prima manche ha dovuto accontentarsi di un 11° posto finale.

«La Coppa Europa femminile di Sci Alpino è un evento di punta nella rosa dei grandi appuntamenti sportivi internazionali che il Piemonte ospita anche quest’anno, grazie alla capacità e al prestigio del suo Comitato Organizzatore. Ma è anche un’occasione per i tantissimi visitatori e appassionati per scoprire la straordinaria ricchezza di turismo, paesaggio ed enogastronomia che il suo territorio offre attorno all’evento agonistico», dichiara l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni.

«La neve ha caratterizzato la prima giornata di gara ed oggi il vento ci ha messi a dura prova, – ha aggiunto Gualtiero Brasso, responsabile del Comitato Organizzatore Sporting Club Sestrieres – ma grazie al lavoro di squadra e alla professionalità di tutti gli addetti siamo riusciti a portare a termine anche questa edizione. Desidero ringraziare la FIS per la fiducia che da sempre ripone nel nostro Comitato Organizzatore, la Regione Piemonte e il Comune di Sestriere per il sostegno concreto all’evento, così come i maestri di sci, il cui contributo è stato determinante nella preparazione della pista dopo la nevicata, consentendo lo svolgimento regolare delle gare nel rispetto degli standard richiesti».

Concluse le gare, le ripetute nevicate che hanno accompagnato il fine settimana di Coppa Europa offrono condizioni ottimali per l’intero comprensorio della Vialattea, con piste ben innevate pronte ad accogliere turisti ed appassionati dello sci.