L’Autosped lotta, ma Campobasso ha più energie e conquista il successo

Prima frazione di gara dal basso punteggio, e dal grande equilibrio, alla Cittadella dello Sport: dopo un avvio migliore delle ospiti, il BCC riduce il proprio divario e chiude in svantaggio 13-14 al 10’. Nel secondo quarto l’incontro scorre con lo stesso leitmotiv, in cui l’equilibrio in campo regna sovrano: sono numerosi i cambi di guida nel punteggio, grazie ai mini parziali prodotti dalle due squadre fino a quello firmato Madera-Meldere che fissa il punteggio sul 27-31 dell’intervallo, fissato dal canestro allo scadere di Fondren.

Al rientro dagli spogliatoi la partita prosegue sugli stessi binari, contraddistinti dall’intensità e dalla fisicità: Campobasso continua a mantenere la testa del punteggio e respinge ogni tentativo di rientro avversario, chiudendo la frazione sul +8 (37-45) con il canestro di Morrison. Nell’ultimo periodo il BCC ci prova a più riprese, ma Campobasso – con lucidità e presenza difensiva – allunga e conquista il successo per 51-61.

Le parole di Paula Suarez: «Non abbiamo avuto l’energia per competere per quaranta minuti contro un’avversaria di questo livello e commesso alcuni errori che non abbiamo fatto nelle gare precedenti e questo ci ha impedito di riuscire a rientrare pienamente in partita».

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Abbiamo disputato una buona partita per alcuni tratti, cercando di pareggiare quella di Campobasso. La qualità offensiva non è stata la stessa degli ultimi giorni, abbiamo preso meno tiri, costruito meno buoni tiri e sofferto a rimbalzo, soprattutto nel primo tempo. Se vogliamo alzare la nostra asticella, a livello in particolare mentale, serve fare meglio in partite così ravvicinate. Va comunque fatto un plauso alle ragazze, perché ci siamo fatti trovare pronti a una nuova partita molto dura».

Autosped BCC Derthona-La Molisana Campobasso 51-61

Parziali (13-14, 27-31, 37-45)

BCC Derthona: Dotto 5, Kunaiyi 4, Fontaine 7, Conte 6, Toffolo 5, Leonardi 5, Fondren 5, Arado ne, Suarez 9, Cocuzza ne, Melchiori, Penna 5. All. Cutugno

Campobasso: Simon 2, Giacchetti 4, Trimboli 3, Meldere 11, Makurat 2, Cerè, Miccoli, Madera 10, Gray 20, Morrison 9. All. Sabatelli