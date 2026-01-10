L’Autosped lotta, ma Campobasso ha più energie e conquista il successo

Riprende con la sconfitta casalinga contro Campobasso la regular season del BCC Derthona: la formazione allenata da Cutugno, alla quarta partita in una settimana, subisce la maggiore freschezza delle avversarie che prendono il controllo del punteggio sin dal primo quarto, dilatando progressivamente il gap nelle frazioni successive. Il prossimo appuntamento di Serie A1 vedrà l’Autosped di scena a Venezia, domenica 18 gennaio alle ore 20.45.
Prima frazione di gara dal basso punteggio, e dal grande equilibrio, alla Cittadella dello Sport: dopo un avvio migliore delle ospiti, il BCC riduce il proprio divario e chiude in svantaggio 13-14 al 10’. Nel secondo quarto l’incontro scorre con lo stesso leitmotiv, in cui l’equilibrio in campo regna sovrano: sono numerosi i cambi di guida nel punteggio, grazie ai mini parziali prodotti dalle due squadre fino a quello firmato Madera-Meldere che fissa il punteggio sul 27-31 dell’intervallo, fissato dal canestro allo scadere di Fondren.
Al rientro dagli spogliatoi la partita prosegue sugli stessi binari, contraddistinti dall’intensità e dalla fisicità: Campobasso continua a mantenere la testa del punteggio e respinge ogni tentativo di rientro avversario, chiudendo la frazione sul +8 (37-45) con il canestro di Morrison. Nell’ultimo periodo il BCC ci prova a più riprese, ma Campobasso – con lucidità e presenza difensiva – allunga e conquista il successo per 51-61.
Le parole di Paula Suarez: «Non abbiamo avuto l’energia per competere per quaranta minuti contro un’avversaria di questo livello e commesso alcuni errori che non abbiamo fatto nelle gare precedenti e questo ci ha impedito di riuscire a rientrare pienamente in partita».
Il commento di coach Orazio Cutugno: «Abbiamo disputato una buona partita per alcuni tratti, cercando di pareggiare quella di Campobasso. La qualità offensiva non è stata la stessa degli ultimi giorni, abbiamo preso meno tiri, costruito meno buoni tiri e sofferto a rimbalzo, soprattutto nel primo tempo. Se vogliamo alzare la nostra asticella, a livello in particolare mentale, serve fare meglio in partite così ravvicinate. Va comunque fatto un plauso alle ragazze, perché ci siamo fatti trovare pronti a una nuova partita molto dura».
Autosped BCC Derthona-La Molisana Campobasso 51-61
Parziali (13-14, 27-31, 37-45)
BCC Derthona: Dotto 5, Kunaiyi 4, Fontaine 7, Conte 6, Toffolo 5, Leonardi 5, Fondren 5, Arado ne, Suarez 9, Cocuzza ne, Melchiori, Penna 5. All. Cutugno
Campobasso: Simon 2, Giacchetti 4, Trimboli 3, Meldere 11, Makurat 2, Cerè, Miccoli, Madera 10, Gray 20, Morrison 9. All. Sabatelli