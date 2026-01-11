Dodecarun, la prima tappa va a Perardi e Gagliardi

La prova maschile è stata risolta da Perardi nella seconda parte di gara, dopo un erroredi percorso che lo ha costretto a recuperare una trentina di metri dal diciottenne Tommaso Bonino, che fino a quel punto aveva fatto gara di testa con lui e con il saluzzese Ferrato. «Il percorso era impegnativo e difficile. Sono molto soddisfatto», ha commentato Perardi, che si allena in Canavese con l’ex azzurro di maratona Walter Durbano e che è atteso da un importante appuntamento internazionale ad Albufeira, in Portogallo. «L’8 febbraio – racconta - con i miei compagni Christian Piana, Stefano Pazzinetti e Christian Suini parteciperò alla Coppa dei Campioni under 20 di cross».

Tra le donne, Gaia Gagliardi ha piegato senza troppe difficoltà la resistenza di Alice Rosa Brusin, diciottenne di Mondovì all’esordio nella categoria juniores. «Lei è fortissima e sono molto contenta per averla battuta – ha raccontato Gagliardi – Sono partita un po’ prudente, poi più o meno a metà gara mi sentivo bene e ho provato ad allungare. È andata bene…».

Il circuito Dodecarun comprende 21 tappe tra cross, strada (tra cui due prove certificate Fidal sui 5 e 10 km) e pista (due valide direttamente per il circuito, altre quattro daranno vita al Trofeo del Mezzofondo che darà punti Dodecarun con la sua classifica stabilita con criteri che verranno fissati da Fidal. Il vincitore e la vincitrice delle classifiche assolute riceveranno un gioiello del valore di 4.500 euro. Saranno premiati i primi venti e le prime venti delle due graduatorie, con gioielli del valore di 3500 euro (secondo posto), 2500 euro (terzo posto), 1500 euro (quarto-quinto posto), 1000 euro (sesto-decimo posto) e 500 euro (undicesimo-ventesimo posto). Sono previsti premi anche i primi cinque classificati di ciascuna delle dieci categorie maschili e femminili in gara (juniores-promesse-seniores, over35, over40, over 45, over50, over55, over60, over 65, over70 e over75) e per le prime venti società.

Dopo il Cross della Pace di Pinerolo, il circuito riprenderà il 15 marzo a Mirabello (Alessandria). Queste le altre prove in programma: 22 marzo, Torino (parco della Pellerina); 12 aprile, Alessandria; 19 aprile, Cocconato (Asti); 10 maggio, Alessandria; 14 maggio, Trino (Vercelli); 28 maggio, Valenza (Alessandria); 21 giugno, Cuneo; 18 luglio, Sparone (Torino); 22 luglio, Saint-Christophe (Aosta); 25 luglio, Osasco (Torino); 1° agosto, Biella-Oropa; 6 settembre, Palazzolo (Vercelli); 11 settembre, Ghemme (Novara); 13 settembre, Marentino (Torino); 18 ottobre, Castelletto Monferrato (Alessandria); 1° novembre, Pont Saint Martin (Aosta); 8 novembre, Borgosesia (Vercelli); 15 novembre, Trino (Vercelli); 24 novembre, Piossasco (Torino).

Risultati. Uomini (6 km). 1. Stefano Perardi (Sport Project VCO) 17’40”; 2. Bonino (Futuratletica Piemonte) 17’59”; 3. Ferrato (Atletica Saluzzo) 18’10”; 4. Aimar (Atletica Pinerolo) 18’21”; 5. Cena (Roata Chiusani) 18’23”; 6. Taino (Alpi Apuane) 18’36”; 7. Olivero (Atletica Saluzzo) 18’48”; 8. Ladetto (Borgaretto ‘75) 18’53”; 9. Ghiano (Baudenasca) 18’57”; 10. Martina (Roata Chiusani) 19’01”.

Seconda serie (over 65). 1. Castellino (Roata Chiusani) 23’43”; 2. Minardi (Podistica None) 24’00; 3. Castaldi (Podistica None) 24’29”; 4. Zuffo (Atletica Ceriale San Giorgio) 24’58”; 5. Gilardi (Atletica Valpellice) 25’24”.

Vincitori di categoria. SM35: Peano (Atletica Fossano) 19’21”; SM40: Ladetto 18’53”; SM45: Martina 19’01”; SM50: Galliano (Roata Chiusani) 19’14”; SM55: Matteucci (Azalai) 21’14”; SM60: Biglione (Cambiaso Risso Genova) 21’06”; SM65: Castellino 23’43”; SM70: Comuzio (Robbiese) 25’56”: SM75+: Deiure (Atletica Rivoli) 30’07”.

Donne (4km). 1.Gaia Gagliardi (Atletica Saluzzo) 13’38”; 2. Rosa Brusin (Atletica Mondovì Acqua San Bernardo) 13’54”; 3. Azeroual (Atletica Alessandria) 14’21”; 4. Audifreddi (Atletica Saluzzo) 14’33; 5. Gaiola (Atletica Pinerolo) 14’38”; 6. Cavalieri (Sisport) 14’39”; 7. Ferro (Vittorio Alfieri Asti) 14’53”; 8. Porello (Battaglio Cus Torino) 15’01”; 9. Giaccone (Borgaretto ‘75) 15’09”. 10. Giorda (Gió 22 Rivera) 15’09”.

Vincitrici di categoria. SF35: Chirila (Tapporosso) 20’01”; SF40: Bertaina (Cambiaso Risso Genova) 15’12”; SF45: Ceresa (Fun for Sports) 15’52”; SF50: Ferro 14’53”; SF55: Agnese (Cambiaso Risso Genova) 16’38”; SF60: Cammaleri (Borgaretto ’75) 16’14”; SF65: Plavan (Baudenasca) 16’59”; SF70: Borretta (Vittorio Alfieri Asti) 22’47”; SF75+: Monasterolo (Borgaretto ’75) 24’16”.