Giaguari Torino: una domenica di playoff intensa e dal doppio volto

Al campo di Borgaretto (TO) la Under 18 dei Giaguari ha imposto ritmo e fisicità fin dal primo drive, battendo 28-13 i Legionari Roma e staccando il pass per la sfida ai Seamen Milano nel prossimo weekend. L’avvio è stato tutto giallonero: nel primo quarto Brancaleoni ha spaccato in due la difesa romana con una corsa da 33 yard per il primo touchdown, trasformato da Minna per il 7-0. Poco dopo lo stesso Brancaleoni ha allungato con un’altra corsa vincente da 6 yard, con il tentativo di calcio successivo bloccato dalla special team dei Legionari per il 13-0 Giaguari.

Nel secondo quarto la partita si è accesa. I Legionari hanno rotto il ghiaccio con una corsa da 10 yard di Guglielman, ma il calcio è stato nuovamente bloccato, mantenendo i Giaguari avanti 13-6. Torino ha risposto con lucidità: Brancaleoni ha colpito anche con il braccio, trovando Orlando per un elegante touchdown pass da 15 yard, trasformato ancora da Minna per il 20-6. Roma è rimasta in scia grazie alla corsa da 4 yard di Tancioni, con Angioy preciso per il 20-13 che ha rimesso pressione sulla difesa piemontese. Prima dell’intervallo, però, è arrivata la giocata che ha messo il risultato al riparo da sorprese per i Giaguari: Brancaleoni ha pescato Papeo con un lancio corto sulla sideline ed il running back torinese lo ha trasformato in un big play da 36 yard, trasformato da una conversione da due punti di Piacentini per il 28-13. Nel terzo e quarto periodo le difese hanno preso il sopravvento, congelando il punteggio fino alla fine.

Il prossimo capitolo sarà il più impegnativo: al Vigorelli i Giaguari ritroveranno i Seamen Milano, squadra che in stagione regolare ha inflitto due sconfitte pesanti ai torinesi, 50-39 a Torino e 48-22 a Milano. I numeri parlano chiaro: difesa milanese capace di colpire sugli errori e attacco in grado di tenere ritmi altissimi, imponendo partite da punteggio molto elevato.

Molto passerà ancora una volta dalle letture e dal sangue freddo di Brancaleoni e dalla capacità dei ricevitori di vincere i duelli individuali. Il pronostico resta dalla parte di Milano, ma i playoff hanno una logica tutta loro: con l’atteggiamento visto oggi nel primo tempo e una difesa più solida, i Giaguari possono legittimamente sperare nel colpaccio.

A Parma, invece, la Under 15 ha chiuso la propria stagione con una sconfitta per 26-14 contro i Panthers, al termine di una gara in cui i giovani Giaguari hanno mostrato carattere e qualità nonostante il divario nel punteggio finale. Nel primo quarto i padroni di casa hanno sbloccato la partita con una corsa vincente di Costi, non trasformata, per il 6-0. Torino ha risposto nel secondo quarto con una bella azione aerea: Di Tommaso ha trovato Cascianelli in end zone per il touchdown, trasformato dallo stesso Di Tommaso con una conversione da due punti che ha ribaltato il punteggio sul 6-8 Giaguari.

Nel terzo periodo i Panthers hanno piazzato il break decisivo: prima una corsa di Mosca, non trasformata, per riportarsi avanti 12-8, poi ancora Costi protagonista con un touchdown su corsa e la successiva trasformazione da due dello stesso runner per il 20-8. Nel quarto quarto Parma ha allungato con un TD pass di Costi per Candioti, non trasformato, per il 26-8. I Giaguari hanno reagito fino all’ultimo, trovando un touchdown su corsa di Di Tommaso nel finale, non trasformato, per il 26-14 conclusivo. Una sconfitta che chiude la corsa playoff, ma non cancella quanto di buono costruito da questo gruppo in termini di crescita tecnica e caratteriale.