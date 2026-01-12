Pinerolo Ghiaccio: le partite del 5, 6 e 10 Gennaio

Si parte lunedì 5 con la categoria U16, in collaborazione con i Milano Devils, impegnata a Brunico contro il Pustertal Junior. Una gara combattuta e ricca di gol, che ha visto i Devils imporsi con il risultato di 8-5, portando a casa una vittoria meritata al termine di una partita giocata con ritmo e determinazione.

Martedì 6 è stato il turno della U19, scesa sul ghiaccio di Torre Pellice contro i padroni di casa dei Valpellice Bulldogs. Match intenso, fisico e giocato con grande grinta. La U19 ha condotto il match fino al terzo tempo, quando i Valpellice Bulldogs hanno trovato il gol del pareggio, chiudendo i tempi regolamentari in equilibrio. I primi due tempi sono stati giocati in modo esemplare dai nostri ragazzi, con Leperdi Mathis assoluto protagonista tra i pali, autore di una prestazione.

Solo a 20 secondi dalla fine dell’overtime i padroni di casa sono riusciti a trovare il gol decisivo, chiudendo la sfida sul 2-1.

Sabato sera riflettori accesi a Pinerolo per la IHL1, impegnata contro i Junior Selection. Una partita ad alto ritmo che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo cambio. A decidere l’incontro è stato l’overtime, dove gli Storm hanno trovato il gol del 3-2, conquistando la vittoria davanti al proprio pubblico.

Una settimana di carattere, intensità e cuore: il ghiaccio parla chiaro, gli Storm ci sono.