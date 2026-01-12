Club76: i risultati del weekend

Il Club76 torna in campo dopo le feste e lo fa regalando nuove grandi emozioni.

A cominciare dalle ragazze di coach Nicola Negro che, in Serie A1, ieri, domenica, hanno affrontato Conegliano al Pala Gianni Asti di Torino, portando a casa un punto, cedendo al tie break 2-3 (25-22, 21-25, 25-17, 18-25, 12-15).

In Serie C le ragazze del Club76 PlayAsti hanno ceduto 1-3 contro Isil Volley Almese Massi (25-23, 14-25, 23-25, 14-25). Bene il primo e il terzo set, ma nel secondo e nel quarto le ragazze non sono riuscite a sviluppare al meglio il proprio gioco, lasciando la partita nelle mani avversarie.

In U16 Regionale il Club76 Playasti ha vinto 1-3 contro Mon.Vi BAM Rossa (25-14, 14-25, 13-25, 16-25). Dopo una partenza difficile, le “clubbine” impongono il loro gioco.

In U16 Regionale il Club76 L'Alba vinto 3-1 contro Igor Volley U16 (25-19, 25-15, 20-25, 25-19). Inizia in modo positivo questa seconda fase gold per le ragazze di Alba, che riescono ad imporre il loro gioco e a portare a casa tutta la posta in palio. Solo un calo di attenzione costa il terzo set.

In Serie D il Club76 L’Alba Volley si impone su Virtus Boves per 3 a 1 (17-25, 25-21, 25-21, 25-15). Ottima ripresa dopo la pausa natalizia per le albesi, che riescono a conquistare tre punti importanti, mantenendosi a metà classifica. Ancora troppi, però, gli errori commessi, soprattutto al servizio.

Anche in Under 13 il Club’76 Fenera Chieri Gold vince 3 a 1 affrontando Savigliano (25-22, 25-17, 21-25, 25-18). Buona prestazione contro un avversario in crescita. La squadra ne esce comunque bene, conquistando i tre punti in palio.

ALTRI RISULTATI

Venerdì 9 gennaio

• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone A: New Volley Asti vs Rasero Teloni L’Alba Volley 0-3

• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Volley Cherasco Stellata vs Club76 Playasti 0-3

Sabato 10 gennaio

• U14 F. C.T. Cuneo Asti Girone F: Club76 Playasti vs Mon.Vi. Bam Blu 0-3

• U12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 Volley S3 Girone A: Club76 Playasti Blu vs PVB Canelli Bosca 12 3-2

• U12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 Volley S3 Girone A: L'Alba Volley vs Club76 Playasti 2015/16 3-0

• U12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 Volley S3 Girone B: VBC Tekfire Savigliano vs Club76 Playasti Bianca 3-0

Domenica 11 gennaio

• U18 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Rasero Teloni L’Alba Volley – Club76 Playasti vs Volley Cherasco 3-1

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: CRF Gambero Rosso Cervere vs Club76 MTS Santena 3-0

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone D: Club76 Playasti vs PVB Canelli Gialla 16 3-0

• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: Club76 Playasti Gold vs VBC Mercatò Savigliano 3-1

• U13 F. C. T. Cuneo Asti Girone C: Club76 Playasti Bianca vs RS Volley Racconigi 3-0

• U13 F. C. T. Cuneo Asti Girone C: Mon.Vi & Villanova vs Club76 Playasti Blu 3-1