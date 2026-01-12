Tuttosport.com
L’Olimpo Alba vince con Fossano

La formazione albese apre il 2026 con una vittoria pesante contro Fossano: sofferenza iniziale e grande rimonta nella seconda parte di gara
2 min
L’Olimpo Alba vince con Fossano © Marco Cielo

 

La giovane Olimpo Alba inizia col botto il 2026, vincendo in casa co l’Acaja Fossano e ribaltando la differenza punti dell’andata (83-89).

Davanti a una bella cornice di pubblico al Pala Langhe, sono gli ospiti a partire meglio sfruttando rimbalzi in attacco. Tuttavia le aquile restano in scia e all’intervallo restano solo a -2 (36-38).

Nel terzo quarto regna un sostanziale equilibrio, anche se nella metà campo difensivo i biancorossi iniziano a dare qualche grattacapo in più agli avversari, la gara è apertissima a dieci minuti dal termine (54-58).

Nella frazione decisiva la difesa albese cresce ancora e con determinazione non concede più tiri facili. In attacco la formazione albese fa circolare bene la palla e vanno a bersaglio i tiri ben costruiti riuscendo a permettere la fuga decisiva del match: vince l’Olimpo Alba tra gli applausi del pubblico di casa 80-70!

Arriva una bella vittoria di squadra, frutto di tanta condivisione del pallone con tutti gli 11 giocatori scesi in campo che sono andati a segno e una buona volontà in difesa nella seconda metà di gara.

Ora la rincorsa alla salvezza diretta prosegue domenica sul difficile campo di Cuneo.

Olimpo Alba Mercatò - Gastaldi Acaja Fossano   80-70
Parziali (18-20; 18-18; 18-20; 26-12)

Olimpo: Moschini 3, Nardin 2, Rosa 6, Schellino 7, Orrù 3, Iudicello 2, Zobolas, Occelli 18, Gobbino 6, Nastasi 19, Nicola 6, De Carolis 5. All: Schinca – Biglia.
Acaja: Fissolo, Giordano 17, Mondino 10, Pigoli, Nicola 12, Costamagna, Reynaudo 2, Rabbia 7, Paval 13, Decastelli, Piumatti. All: Carchia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

