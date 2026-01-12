Sconfitta per GRANTORINO, il derby è di Crocetta

Termina con una sconfitta la fase d’andata di GRANTORINO nella stagione regolare di Serie B Interregionale . Impegnati nel derby contro Don Bosco Crocetta , i ragazzi di coach Comazzi escono senza punti dal Palaballin con il punteggio finale di 98-77 . I gialloblù hanno condotto la sfida nel primo quarto, cedendo sulla distanza all’intensità e all’esperienza della squadra di casa. Per GRANTORINO si è distinto Ficetti , best player della serata con 15 punti e 8 rimbalzi.

LA GARA

L’avvio di gara sorride a GRANTORINO che parte forte con un parziale di 0-6 firmato da Zumstein e Pizzaia. I gialloblù approfittano delle difficoltà di Crocetta per andare sul +10 a metà del primo periodo (9-19). La reazione dei padroni di casa arriva nel finale di primo quarto: guidata da Cellino, Crocetta dimezza il gap sul 20-25. Nel secondo quarto l’inerzia pende in favore della squadra di coach Maino che dopo il +7 di GRANTORINO costruisce un parziale di 11-0 con cui compie il sorpasso e si porta sul +6. Zumstein e Mancino scuotono i gialloblù e limitano i danni: all’intervallo lungo il punteggio è di 48-42.

Dopo la pausa il match resta equilibrato: se GRANTORINO torna sotto nel punteggio riducendo il gap fino a -2, Crocetta non cede e risponde con lucidità all’assalto dei gialloblù. Nel finale di terzo quarto i padroni di casa vanno per la prima volta sulla doppia cifra di vantaggio (+13) grazie a due triple di Cellino che indirizzano il match in favore di Crocetta. Con un quarto ancora da giocare il punteggio è di 71-60. Nell’ultimo periodo GRANTORINO prova a ribaltare il match, ma i padroni di casa resistono e nel finale allungano fino al +21, assicurandosi la stracittadina. Alla sirena il punteggio è di 98-77.

IL PROSSIMO MATCH

Terminato il girone d’andata, GRANTORINO tornerà in campo domenica 18 gennaio alle ore 18:00. I gialloblù saranno ospiti dei toscani di Verodol Tuscopharm Cecina al Palapoggetti di Cecina.

TABELLINI

Don Bosco Crocetta – GRANTORINO Basketball Draft 98-77

Parziali (20-25, 28-17, 23-18, 27-17)

Don Bosco Crocetta: Zelati 3, Andreutti, Randazzo 1, Perez 25, Hida 13, Lachello ne, Berrino, Minnucci 5, Cellino 19, Percoco 8, Cian 4, Cristobo 20. All. Maino

GRANTORINO Basketball Draft: Bertaina 5, Bossola 15, Milone 11, Zumstein 14, Ficetti 15, Losito ne, Pizzaia 11, Obaseki 2, Fracasso, Barla 2, Mancino 2, Grillo. All. Comazzi, Ass. Ancona, Agnelli