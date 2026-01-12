Mts Santena inaugura il nuovo anno con la prima vittoria stagionale a Bra

Inizia nel migliore dei modi il nuovo anno la formazione di Santena che incassa i primi due punti della stagione, in trasferta a Bra controla giovane formazione del Libellula. Dopo una partita lunga, durata circa due ore e venti, Destefanis e compagne conquistano la vittoria. Sotto due set a uno, le tigri santenesi vincono il quarto set recuperando uno svantaggio di quattro punti e giocando punto a punto sul finale e conquistano il quinto con un margine di 10 punti sulle avversarie.

Con la partenza di Visciano, coach Demichelis convoca Battaglino e Marotta dall'under 18 e parte nel primo set con Venco in palleggio, Di Blasi opposto, De Stefanis e Vione in centro, Nardoianni e Marchioni in banda, Lazzarin libero. Dopo un inizio giocato punto a punto, dal 10 pari le padrone di casa iniziano a prendere le distanze dalle santenesi portandosi in vantaggio (11-14). Le tigri santenesi recuperano un po', ma il set se lo aggiudica il Libellula per 25-21.

Nel secondo set parte la stessa formazione del primo e dopo un iniziale svantaggio per 5-1 delle santenesi, ci pensa Nardoianni con il suo turno al servizio, a recuperare e portarsi in vantaggio per 11-6.

Vantaggio che Destefanis e compagne riescono a mantenere per tutto il set. Entrano anche Ponassi per il giro in seconda linea al posto di Nardoianni, Marino per Venco e Vasca al servizio al posto di capitan Destefanis. Il set se lo aggiudica quindi la Mts Santena per 25-18 grazie ad un pallonetto di Destefanis e un attacco di Marchionni sulle mani del muro avversario che non lo neutralizza.

Nel terzo parziale parte lo stesso sestetto dei primi due ma dopo un iniziale punto a punto, ancora un volta le padrone di casa si portano in vantaggio approfittando di qualche momento di appannamento delle santenesi. Coach Demichelis prova ancora una volta a cambiare in regiafacendo entrare nuovamente Marino al posto di Venco, ma il set è ormai compromesso e se lo aggiudica il Libellula per 25-17.

Non potendo conquistare i tre punti, Destefanis e compagne provano almeno a guadagnarsi i due punti ancora in palio e la vittoria. Coach Demichelis ancora una volta parte con il sestetto titolare dei primi tre set, ma la giovane formazione di casa non intende farsi fuggire la possibilità di vincere la loro prima partita e mettono a segno un parziale di 5-10.

Entra Marino al posto di Venco per mettere un po' di ordine sulla distribuzione del gioco alle attaccanti santenesi. Con il turno al servizio proprio di Marino, sul 16-12 a favore del Libellula, ecco che le cose iniziano a cambiare e si passa ad un parziale di 18-17 a favore delle ospiti. Con il turno al servizio di Nardoianni, grazie ad un ace, si arriva sul 20-18. Entra ancora una volta Ponassi al posto di Nardoianni per il giro in seconda linea e arriva la reazione delle padrone di casa che mettono a segno un paio di muri sugli attacchi santenesi e un ace e il parziale passa sul 21-22 a loro favore.

Coach Demichelis chiama il time out per cercare di scuotere le sue ragazze ad una reazione. Al rientro è un tocco a rete di Di Blasi a consentire al Libellula di portarsi sul 23-21. Con un errore del Libellula e un muro di Marino si pareggiano di nuovo i conti sul 23 pari, ma l'errore al servizio dell'Mts porta le padrone di casa al match point. Il coraggioso attacco di Marchioni sulle mani del muro consente ancora una volta alle santenesi di pareggiare i conti sul 24 pari. Rientra Nardoianni in prima linea, ed è infatti un suo pallonetto a portare la Mts sul set point (25-24). Grazie ad un'incertezza della formazione santenese si pareggiano ancora una volta i conti sul 25 pari, ma con un pallonetto di Marino e un attacco out del Libellula il set e il primo punto della stagione se lo conquista Santena per 27-25.

Galvanizzate dalla rimonta, le santenesi partono benissimo nel quinto e decisivo set e si portano subito in vantaggio per 6-2 grazie al turno al servizio di Marino, in campo fin dall'inizio del set e agli attacchi di Nardoianni. Il cambio campo arriva sull'8-3 grazie ad un errore della formazione di casa. Con il turno al servizio di Nardoianni con un muro di capitan Destefanis e un lungolinea di Marchioni si arriva sul 10-3. Il coach del Bra è così costretto a chiamare il secondo time out discrezionale, per cercare di sistemare un po' le cose, ma al rientro in campo è ancora un muro di Destefanis a portare il parziale sull'11-3.

Si arriva così alla fine della frazione e con un muro di Vione il parziale è di 14-5. Al servizio al posto di Di Blasi, entra Vasca chem ette a segno un ace mettendo così fine a tutte le ostilità (15-5).

La prossima partita prima della pausa campionato, la Mts Santena sfiderà fra le mura di casa la giovane formazione del Igor Volley, altra partita importante per conquistare altri punti preziosi.

LIBELLULA BANCA CRS CN VS MTS SER SANTENA 2-3

Parziali (25-21 18-25 25-17 25-27 5-15)

MTS SER SANTENA: Vasca 1, Cadamuro, Vione 5, Venco 2, Nardoianni 21, Marino 6, Di Blasi 13, Marchioni 12, Destefanis (K) 15, Frascella, Ponassi, Marotta

Liberi: Lazzarin, Battaglino

Allenatori: Demichelis, Romero.