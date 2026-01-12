Torino ospita la 12ª edizione dell'International Para Ice Hockey Tournament

Il grande sport paralimpico torna protagonista a Torino con la 12ª edizione dell'International Para Ice Hockey Tournament, uno degli appuntamenti più attesi del calendario invernale. La manifestazione, organizzata da Sportdipiù in collaborazione con la FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, della Città di Torino, del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del CIP - Comitato Italiano Paralimpico e dell'INAIL – Direzione Regionale Piemonte rappresenta un punto di riferimento a livello europeo per la disciplina.

Il torneo è dedicato, come da tradizione, alla memoria di Andrea “Ciaz” Chiarotti, storico capitano della Nazionale Italiana e attaccante dei Tori Seduti Sportdipiù, fondatore e figura simbolo del movimento, il cui esempio sportivo e umano continua a ispirare atleti, tecnici e appassionati. A dare maggiore interesse all'evento sarà anche la sua collocazione temporale, perché si tratterà dell'ultimo banco di prova della Nazionale Italiana in vista delle imminenti Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Sul ghiaccio del Pala Tazzoli di Torino, l’Italia affronterà tre nazionali di assoluto livello internazionale: Giappone, Repubblica Ceca e Slovacchia. Un quadrangolare di altissimo profilo tecnico che assume un significato ancora più rilevante considerando che tutte e tre le formazioni saranno avversarie degli Azzurri nel girone paralimpico, rendendo il torneo torinese un vero e proprio “antipasto” dei Giochi.

Il regolamento del torneo prevede un sistema “round robin”, in cui tutte le squadre si affronteranno a vicenda una sola volta. Al termine degli incontri di qualificazione, la classifica parziale determinerà la composizione delle semifinali: la 1° affronterà la 4°, mentre la 2° affronterà la 3°. Il sistema di punteggio del girone eliminatorio assegna 3 punti per la vittoria nei tempi regolamentari, 2 punti per la vittoria ai tempi supplementari o ai rigori, 1 punto per la sconfitta ai supplementari o ai rigori e 0 punti per la sconfitta nei tempi regolamentari.

L'International Para Ice Hockey Tournament – Turin 2026 conferma il proprio ruolo centrale nella promozione dello sport paralimpico, unendo competizione, inclusione e memoria in un evento capace di coinvolgere atleti, istituzioni e pubblico, e di valorizzare una disciplina di altissimo livello sportivo e umano: «Sono molto contento - dichiara il coach dell'Italia Mirko Bianchi - di tornare ad ospitare il torneo di Torino in casa, dove è nato. È bellissimo anche ricordare Ciaz in questo modo a un mese dalle Paralimpiadi. Sarà per noi un ultimo test con partite di alto livello prima delle Giochi, quindi sono molto curioso di vedere come reagirà il gruppo. I ragazzi stanno bene e si stanno allenando al massimo, avremo ancora un po’ di tempo per sistemare alcune cose, ma speriamo di essere già a buon punto».

Mascotte ufficiale dell'evento sarà il Cipidillo, il grillo parlante messaggero universale di inclusione che da più di 35 anni rappresenta la CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà; il personaggio è recentemente approdato anche su Instagram attraverso il profilo @cipidilloo, offrendosi come "trainer emotivo per superare l'imbarazzo sulla disabilità". La CPD, inoltre, sarà partner strategico del 12° International Para Ice Hockey Tournament garantendo - grazie ai suoi volontari - il servizio essenziale di accompagnamento con mezzi attrezzati di tutti gli atleti coinvolti nelle competizioni, nei loro diversi spostamenti in città.

Questa 12° edizione non potrebbe avere luogo, infine, senza il fondamentale supporto di sponsor e partner, ai quali vanno i più sinceri ringraziamenti: Vigel, Beneficentia Stiftung, Hippocrates Holding, Reply, Megadyne, Barricalla, Dondi Salotti, Autocarrozzeria Nuovo Jolly, Vialattea, VerPlast Group, Lauretana, Volo2006, IMSTO Istituto di Medicina dello Sport di Torino – F.M.S.I., CPD Consulta per le Persone in Difficoltà, Istituto Albe Steiner di Torino.

CALENDARIO*

Lunedì 26 Gennaio 2026

Ore 10 Italia - Giappone

Ore 16 Repubblica Ceca - Slovacchia

Martedì 27 Gennaio 2026

Ore 10 Italia – Repubblica Ceca

Ore 16 Giappone - Slovacchia

Mercoledì 28 Gennaio 2026

Ore 10 Italia - Slovacchia

Ore 16 Giappone – Repubblica Ceca

Venerdì 30 Gennaio 2026

Ore 10 Semifinale con l'Italia

Ore 16 Semifinale

Sabato 31 Gennaio 2026

Ore 10 Finale 3° / 4° Posto

Ore 13 Finale 1° / 2° Posto

* Il Torneo sarà aperto al pubblico, a ingresso libero e gratuito, per tutte le partite del mattino e per entrambe le finali