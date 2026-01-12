Chieri '76 Maschile: i risultati del fine settimana

U16M - UISP

NEXT STAR CHIERI ‘76 vs Alta Valle Susa 3-0

Primo match 2026 con un risultato senza ombre quello dei i ragazzi di coach @giocaccina e @albymoli che si impongono con un netto 3-0 contro gli ospiti dell’Alta Valle Susa.

U13M - UISP

NEXT STAR CHIERI ‘76 vs San Pietro Volley Bagnolo 3-0

Nelle mura amiche del Pala Bonafus, i ragazzi di coach Baj e coach @96michy portano a casa una bella vittoria che gratifica l’animo della squadra. Bravi così

U14M - UISP

Sociale Sport vs NEXT STAR CHIERI ‘76 1-3

I ragazzi di coach Baj e coach @96michy nonostante i pochi allenamenti durante la pausa natalizia, scendono in campo nella loro prima partita di questo 2026 concentrati, dando subito una bella prova di determinazione vincendo il primo set (22/25). Dopo un secondo set perso (25/18), è nuovamente battaglia con altri due set vinti (21/25 - 23/25). Buona prestazione lupi!

U15M - FIPAV

Volley Olimpia vs NEXT STAR CHIERI ‘76 3-0