Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Chieri '76 Maschile: i risultati del fine settimana

Tutti i tabellini, commenti e risultati delle gare disputate dalle giovanili chieresi
4 min
Chieri '76 Maschile: i risultati del fine settimana

I RISULTATI DEL WEEKEND

U16M - UISP
NEXT STAR CHIERI ‘76 vs Alta Valle Susa 3-0

Primo match 2026 con un risultato senza ombre quello dei i ragazzi di coach @giocaccina e @albymoli che si impongono con un netto 3-0 contro gli ospiti dell’Alta Valle Susa.

U13M - UISP
NEXT STAR CHIERI ‘76 vs San Pietro Volley Bagnolo 3-0

Nelle mura amiche del Pala Bonafus, i ragazzi di coach Baj e coach @96michy portano a casa una bella vittoria che gratifica l’animo della squadra. Bravi così

U14M - UISP
Sociale Sport vs NEXT STAR CHIERI ‘76 1-3

I ragazzi di coach Baj e coach @96michy nonostante i pochi allenamenti durante la pausa natalizia, scendono in campo nella loro prima partita di questo 2026 concentrati, dando subito una bella prova di determinazione vincendo il primo set (22/25). Dopo un secondo set perso (25/18), è nuovamente battaglia con altri due set vinti (21/25 - 23/25). Buona prestazione lupi!

U15M - FIPAV
Volley Olimpia vs NEXT STAR CHIERI ‘76 3-0

Prima partita del girone GOLD per l’U15 NEXT STAR CHIERI ‘76 che parte con una trasferta ostica ad Aosta, dove i ragazzi di coach @albymoli e coach @giocaccina non riescono a portare a casa punti. Partita con scambi intensi e seppur in alcune situazioni la squadra abbia fatto vedere belle cose, vi è stata poca continuità di efficacia. Le parole di coach @albymoli «Bisogna ritrovare concentrazione e continuità in allenamento, soprattutto dai 9m e in fase di attacco. Mercoledì riprenderemo gli allenamenti dopo questo periodo carico di eventi e partite».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS