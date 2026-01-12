Chieri '76 Maschile: i risultati del fine settimana

I RISULTATI DEL WEEKEND
U16M - UISP
NEXT STAR CHIERI ‘76 vs Alta Valle Susa 3-0
Primo match 2026 con un risultato senza ombre quello dei i ragazzi di coach @giocaccina e @albymoli che si impongono con un netto 3-0 contro gli ospiti dell’Alta Valle Susa.
U13M - UISP
NEXT STAR CHIERI ‘76 vs San Pietro Volley Bagnolo 3-0
Nelle mura amiche del Pala Bonafus, i ragazzi di coach Baj e coach @96michy portano a casa una bella vittoria che gratifica l’animo della squadra. Bravi così
U14M - UISP
Sociale Sport vs NEXT STAR CHIERI ‘76 1-3
I ragazzi di coach Baj e coach @96michy nonostante i pochi allenamenti durante la pausa natalizia, scendono in campo nella loro prima partita di questo 2026 concentrati, dando subito una bella prova di determinazione vincendo il primo set (22/25). Dopo un secondo set perso (25/18), è nuovamente battaglia con altri due set vinti (21/25 - 23/25). Buona prestazione lupi!
U15M - FIPAV
Volley Olimpia vs NEXT STAR CHIERI ‘76 3-0
Prima partita del girone GOLD per l’U15 NEXT STAR CHIERI ‘76 che parte con una trasferta ostica ad Aosta, dove i ragazzi di coach @albymoli e coach @giocaccina non riescono a portare a casa punti. Partita con scambi intensi e seppur in alcune situazioni la squadra abbia fatto vedere belle cose, vi è stata poca continuità di efficacia. Le parole di coach @albymoli «Bisogna ritrovare concentrazione e continuità in allenamento, soprattutto dai 9m e in fase di attacco. Mercoledì riprenderemo gli allenamenti dopo questo periodo carico di eventi e partite».