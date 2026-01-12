Pallamano Derthona: l'U16 subisce la prima sconfitta casalinga

Nel secondo tempo i padroni di casa si presentano in campo meglio organizzati e più determinati, trascinati dalla ormai consueta prestazione superiore di Edoardo Gobbo e del portiere Alessandro Gatti, autore, a fine partita, di un robusto 40% di salvataggi sui tiri in porta dei bianco rossi. Al fischio finale il tabellone segna 29-36, la vittoria con il margine più stretto di questa stagione, da parte del Cassano Magnago, che conferma così il proprio dominio sulla classifica, inseguita proprio dal Derthona a due lunghezze (ma con una partita in più).

Commenta così la Nystrup: «Sapevo che sarebbe stata una partita molto difficile contro una squadra di grande livello. I ragazzi hanno messo in campo impegno, rispetto e tanta voglia di fare quello che avevamo preparato in allenamento, anche se non sono mancati alcuni errori. Al di là del risultato, li ho visti uniti, presenti, dentro la partita fino alla fine, e questo per me conta tantissimo. Questa prestazione dà valore alla crescita del gruppo, anche considerando il periodo non semplice che stiamo attraversando, con diversi piccoli infortuni«.

Sono scesi in campo: Battiston Alberto, Calin Francesco, Gatti Alessandro, Gatti Riccardo, Gobbo Edoardo, Gradinaru Stefan, Nalin Noà, Pagliaro Martino, Perrotta Gabriele, Perrotta Samuele, Sturzu Alessandro, Vettore Tommaso. All. Nystrup Pernille.

PROSSIMI IMPEGNI: domenica 18 Gennaio, alle ore 11.00, la Under 16 sarà a Vigevano. Sabato 17, invece, tornerà in campo la Serie B contro il G.S. San Martino, alle ore 17.30 a San Martino Siccomario (PV).