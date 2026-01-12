BEA Chieri chiude il girone di andata con il sorriso

Domenica 11 gennaio si è giocata la diciassettesima giornata di Serie C Interregionale. I Leopardi, al ritorno tra le mura amiche del PalaGialdo per la prima casalinga del 2026, superano Basket College Novara al termine di una sfida dai due volti. Una partenza offensiva folgorante permette alla squadra di coach Franz Conti di costruire un ampio vantaggio nel primo tempo, per poi resistere con cuore e lucidità al tentativo di rimonta ospite nella ripresa. Il 79-74 finale vale due punti preziosi che chiudono il girone di andata con il sorriso.
LA GARA
L’inizio di partita è tutto di marca arancione: i Leopardi approcciano il match con intensità altissima, trovando subito ritmo in transizione e soluzioni efficaci vicino a canestro. Drame (top scorer con 20 punti e 14 rimbalzi) è immarcabile nel pitturato, ben coadiuvato da Tagliano e Boeri. La difesa di Chieri costringe Novara a percentuali basse e a diverse palle perse, permettendo ai padroni di casa di chiudere il primo quarto già in doppia cifra di vantaggio (24-13), suggellato da una tripla allo scadere di Gatti. Nella seconda frazione l’attacco di BEA continua a macinare gioco con una fluidità impressionante. Giacomelli gestisce i ritmi con sapienza e trova la via del canestro, mentre Novara fatica a contenere l’esuberanza fisica dei chieresi. Si va al riposo lungo sul punteggio di 54-38, con i Leopardi padroni del campo e capaci di segnare oltre cinquanta punti in venti minuti.
Al rientro dagli spogliatoi, come spesso accade in questo campionato, la partita cambia volto. Novara, guidata dai canestri di Cucchi e dalle penetrazioni di Hidalgo, alza l’intensità difensiva e inizia a rosicchiare punti. L’attacco di Chieri, fin lì perfetto, trova qualche difficoltà in più contro la difesa schierata degli ospiti. Il terzo quarto si chiude sul 65-58, con l’inerzia che sembra pendere verso la squadra piemontese, capace di riaprire una contesa che sembrava chiusa. L’ultimo periodo è una vera battaglia di nervi. Novara arriva fino al -3, spaventando il PalaGialdo, ma è qui che esce il carattere del gruppo di coach Conti. Tagliano (17 punti per lui) e Drame fanno la voce grossa a rimbalzo e nei momenti caldi, mentre la freddezza dalla lunetta di Possekel nel finale è decisiva per ricacciare indietro gli avversari. La sirena finale libera l’esultanza per il 79-74.
IL COMMENTO
«Siamo contenti di come stiamo lavorando durante la settimana – commenta coach Marco Manzini – Stiamo trovando gli equilibri giusti. Abbiamo preparato bene la partita dal punto di vista difensivo, siamo stati bravi a resistere anche quando loro hanno provato a rientrare. Ora cerchiamo di continuare su questa lunghezza d’onda positiva, inanellando la terza vittoria consecutiva con Pallacanestro Vado».
IL PROSSIMO APPUNTAMENTO
BEA torna in trasferta per l’inizio del girone di ritorno. I Leopardi saranno ospiti della Pallacanestro Vado sabato 17 gennaio. Appuntamento al Pallone Geodetico di Vado Ligure, palla a due alle ore 18:30.
BEA CHIERI - BASKET COLLEGE NOVARA 79-74
Parziali (24-13, 54-38, 65-58)
CHIERI: Drame 20, Tagliano 17, Boeri 12, Giacomelli 13, Possekel 8, Gatti 6, Ruà 3, Dioum, Fatone, Viggiano, Galluccio NE. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Add. Arbitri Monteleone
NOVARA: Cucchi 23, Gidalgo 21, Giustina 10, Fam 6, Sassi 6, Andretta 4, Rinke 4, Spaccasassi, Zoppellaro, Angholor, Tonati. All. Boselli