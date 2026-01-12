BEA Chieri chiude il girone di andata con il sorriso

LA GARA

L’inizio di partita è tutto di marca arancione: i Leopardi approcciano il match con intensità altissima, trovando subito ritmo in transizione e soluzioni efficaci vicino a canestro. Drame (top scorer con 20 punti e 14 rimbalzi) è immarcabile nel pitturato, ben coadiuvato da Tagliano e Boeri. La difesa di Chieri costringe Novara a percentuali basse e a diverse palle perse, permettendo ai padroni di casa di chiudere il primo quarto già in doppia cifra di vantaggio (24-13), suggellato da una tripla allo scadere di Gatti. Nella seconda frazione l’attacco di BEA continua a macinare gioco con una fluidità impressionante. Giacomelli gestisce i ritmi con sapienza e trova la via del canestro, mentre Novara fatica a contenere l’esuberanza fisica dei chieresi. Si va al riposo lungo sul punteggio di 54-38, con i Leopardi padroni del campo e capaci di segnare oltre cinquanta punti in venti minuti.

Al rientro dagli spogliatoi, come spesso accade in questo campionato, la partita cambia volto. Novara, guidata dai canestri di Cucchi e dalle penetrazioni di Hidalgo, alza l’intensità difensiva e inizia a rosicchiare punti. L’attacco di Chieri, fin lì perfetto, trova qualche difficoltà in più contro la difesa schierata degli ospiti. Il terzo quarto si chiude sul 65-58, con l’inerzia che sembra pendere verso la squadra piemontese, capace di riaprire una contesa che sembrava chiusa. L’ultimo periodo è una vera battaglia di nervi. Novara arriva fino al -3, spaventando il PalaGialdo, ma è qui che esce il carattere del gruppo di coach Conti. Tagliano (17 punti per lui) e Drame fanno la voce grossa a rimbalzo e nei momenti caldi, mentre la freddezza dalla lunetta di Possekel nel finale è decisiva per ricacciare indietro gli avversari. La sirena finale libera l’esultanza per il 79-74.

IL COMMENTO

«Siamo contenti di come stiamo lavorando durante la settimana – commenta coach Marco Manzini – Stiamo trovando gli equilibri giusti. Abbiamo preparato bene la partita dal punto di vista difensivo, siamo stati bravi a resistere anche quando loro hanno provato a rientrare. Ora cerchiamo di continuare su questa lunghezza d’onda positiva, inanellando la terza vittoria consecutiva con Pallacanestro Vado».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

BEA torna in trasferta per l’inizio del girone di ritorno. I Leopardi saranno ospiti della Pallacanestro Vado sabato 17 gennaio. Appuntamento al Pallone Geodetico di Vado Ligure, palla a due alle ore 18:30.

BEA CHIERI - BASKET COLLEGE NOVARA 79-74

Parziali (24-13, 54-38, 65-58)

CHIERI: Drame 20, Tagliano 17, Boeri 12, Giacomelli 13, Possekel 8, Gatti 6, Ruà 3, Dioum, Fatone, Viggiano, Galluccio NE. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Add. Arbitri Monteleone

NOVARA: Cucchi 23, Gidalgo 21, Giustina 10, Fam 6, Sassi 6, Andretta 4, Rinke 4, Spaccasassi, Zoppellaro, Angholor, Tonati. All. Boselli