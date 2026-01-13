Olimpo Basket: nuova "palestra dei Licei" ad Alba

Ha aperto le porte la nuova “palestra dei Licei” e per la prima volta alcune delle squadre Olimpo hanno potuto allenarsi su un campo con tracciato regolare da basket, il primo ed unico ad Alba. Un evento storico! Al mattino e pomeriggio il nuovo impianto servirà circa metà delle classi dei due Licei che svolgeranno educazione fisica (l’altra metà continuerà ad andare in altre palestre della città), mentre in serata questa palestra accoglierà alcuni allenamenti delle squadre Olimpo delle categorie Esordienti maschile, Under 13 maschile, Under 14 femminile, Under 15 maschile, Allievi U16 CSI maschili, Under 17 maschile, Under 19 maschile e Serie D.