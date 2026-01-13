Tuttosport.com
Olimpo Basket: nuova "palestra dei Licei" ad Alba

Il primo campo di basket regolare ad Alba, che ospita lezioni liceali diurne e allenamenti serali per le giovanili dell'Olimpo. Si tratta di un piccolo passo avanti per i tantissimi giovani appassionati di basket
1 min
Olimpo Basket: nuova "palestra dei Licei" ad Alba

Ha aperto le porte la nuova “palestra dei Licei” e per la prima volta alcune delle squadre Olimpo hanno potuto allenarsi su un campo con tracciato regolare da basket, il primo ed unico ad Alba. Un evento storico! Al mattino e pomeriggio il nuovo impianto servirà circa metà delle classi dei due Licei che svolgeranno educazione fisica (l’altra metà continuerà ad andare in altre palestre della città), mentre in serata questa palestra accoglierà alcuni allenamenti delle squadre Olimpo delle categorie Esordienti maschile, Under 13 maschile, Under 14 femminile, Under 15 maschile, Allievi U16 CSI maschili, Under 17 maschile, Under 19 maschile e Serie D.

Insieme a queste squadre delle aquile biancorosse, si alleneranno una volta qui anche i gruppi Under 17 femminile e Under 19 femminile dell’Associazione Twin Towns, che per il resto continuano l’attività a La Morra. Si tratta di un piccolo passo avanti per i tantissimi bambini, bambine, ragazzi e ragazze appassionate di basket!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

