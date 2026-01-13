Reale Mutua Fenera Chieri ’76: domani in campo per i playoff della Coppa CEV

Tre giorni dopo la supersfida di campionato con Conegliano la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è attesa da un altro impegno al Pala Gianni Asti di Torino. Si tratta del ritorno degli ottavi della CEV Volleyball Cup , partita che domani, mercoledì 14 gennaio , vedrà le biancoblù in campo contro il Vandœuvre Nancy Volley-Ball . Fischio d’inizio alle ore 20 . La serie riparte dal sudato successo al tie-break che Spirito e compagne hanno ottenuto mercoledì scorso in Francia, risultato che garantirà il passaggio del turno in caso di vittoria a prescindere dal punteggio. Con un’affermazione per 0-3 o 1-3 saranno invece le transalpine a qualificarsi, mentre in caso di vittoria ospite per 2-3 sarà necessario giocare il golden set di spareggio. Chi fra Chieri e Vandœuvre Nancy passerà il turno affronterà nei playoff Bielsko-Biala o Maribor, ottavo che nella gara d’andata ha visto le polacche imporsi 3-0 sulle slovene.

Alla vigilia della gara fa il punto la centrale Anastasia Cekulaev: «Sapevamo che domenica quella contro Conegliano sarebbe stata una sfida di altissimo livello. Siamo entrate in partita con coraggio e aggressività. La nostra difesa a muro è stata molto dominante grazie alla pressione che abbiamo applicato con il servizio. Alla fine hanno fatto la differenza pochi punti e la costanza che ci è mancata, nel complesso è stata comunque una buona prestazione. Ora c’è la Coppa Cev. Nancy arriva a questa partita con molta fiducia dall’ultima partita e ci metterà tanta pressione, soprattutto con il servizio. Penso che la chiave del successo sarà restare calme, concentrate e giocare la nostra partita. Spero che essere in casa ci renda le cose le cose un po’ più semplici, soprattutto con i tifosi al nostro fianco che ci sostengono sempre!».