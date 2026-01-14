BEA Chieri: Weekly Recap del Settore Giovanile 

Grande prestazione anche per l’Under 17 Eccellenza, che tiene testa alla big Novipiù Campus. L’inizio è a favore degli avversari, BEA riesce a recuperare e ancora Novipiù sembra mettere la gara al sicuro. Non è così, visto che i Leopardi tornano ancora a contatto punto su punto e tengono viva la partita fino alla sirena finale (56-70).

Le difficoltà offensive bloccano l’Under 17 Gold nel derby con UBC (39-56). L’avvio è equilibrato, poi gli ospiti riescono a trovare la via del canestro con maggior continuità nella terza decina e scavano un solco che gli arancioni non riescono più a ricucire. In ogni caso, buona prova per i ragazzi di coach Bonifacio, ancora in cerca di maggior continuità nei quaranta minuti. Prestazione thriller per l’Under 17 Regionale. Dopo un primo tempo punto a punto (+1 BEA all’intervallo), i Leopardi sprofondano nel secondo tempo, senza riuscire a mettere in campo una reazione con una Settimo che meritatamente prende i due punti in palio, importanti in chiave classifica (45-75).

Per l’Under 15 Eccellenza, se all’andata la capolista College Borgomanero aveva avuto vita facile con i chieresi, la gara di ritorno dice altro. College tenta a più riprese la fuga, ma gli arancioni con caparbietà e intensità tengono botta, ricucendo gli allunghi ospiti arrivando fino al meno 4 a pochi minuti dalla sirena finale. Alla fine la spunta Borgomanero, ma resta un’ottima prova per i nostri ragazzi al cospetto della capolista (85-96). Vittoria convincente l’Under 15 Uisp, che supera al PalaPertini Nichelino, che all’andata aveva dato del filo da torcere ai chieresi, con una partita sempre in controllo (55-33). Il successo dà agli Arancioni il primo posto nel girone e la qualificazione alla seconda fase.

Bella prova dell’Under 15 Femminile. Nonostante ciò che dice il risultato, le ragazze di Coach Colò giocano alla pari con l’ottima Gators (35-58). È la fisicità ospite a far pendere l’ago della bilancia a favore delle saviglianesi, brave anche ad adattarsi meglio al metro arbitrale, ma per le chieresi resta una bella prestazione e la consapevolezza dei passi avanti fatti in questa prima metà di stagione.

Vittoria netta nella prima dell’anno nuovo per l’Under 14 Gold. Al PalaGialdo, BEA CHIERI ospita i torinesi del Kolbe in cerca del colpo per continuare la corsa al quarto posto. La prestazione dei chieresi non è di quelle da ricordare, ma alzando i giri del motore nel secondo tempo BEA scappa e non si guarda più indietro, trovando altri due punti importanti (82-53).

L’Under 13 Gold Erowa vince al PalaGialdo con Derthona (60-36) e strappa la matematica qualificazione con due giornate di anticipo alla fase Top, tre le migliori 16 squadre della regione. La partita non è di quella da ricordare, ma BEA riesce comunque con una difesa solida a tenere a bada la fisicità tortonese e strappare un successo importante. Al PalaWojtyla, l’Under 13 Regionale ospita la capolista Sesto Senso Gassino, che deve sudare le proverbiali sette camice per avere la meglio degli Arancioni di coach Bertulessi (47-68). Partita combattuta, con Gassino che prende vatanggio con soluzioni tattiche che mettono in difficoltà i giovani arancioni. Partita utile per continuare il proficuo percorso di crescita dei ragazzi classe 2013 e 2014. L’Under 13 Femminile va a far visita alla capolista Libertas orfane di capitan Giangualano. Seppur il gap fisico e tecnico sia ad oggi importante, BEA dimostra passi avanti e miglioramento in una partita utile per continuare a crescere (84-22).

DR2

BEA CHIERI-VIRTUS CASALE 57-70

Parziali: 14-16; 32-28; 49-45

BEA Chieri: Ahia 4, Viggiano 3, Passatore, Bechis 9, Ricci, Fatone 18, Masola 2, Picco 2 , Galluccio 7 , Conti 6, Mout 6. All. D’Arrigo, Ass. Manzini.

U19 UISP

AUXILIUM AD QUINTUM-BEA CHIERI 68-80

Parziali: 14-11; 38-30; 51-56

BEA Chieri: Dalmasso 4, Marca 3, Frau 8, Stella 12, Mosso, Ngompe 2, Abrate 15, Signetti, Rodinò 2, Rullo, Reinaudo 34. All. Paoletta.

U17 ECCELLENZA

BEA CHIERI-CAMPUS PIEMONTE 56-70

Parziali: 10-21; 31-43; 45-53

BEA Chieri: Milani, Giachino 3, Vacca, Cristiano 18, Filane, Menegatti 5, Longo 2, Beccaria 18, Gaiotti, Calò, Peverini, Coltiletti 10. All. Corrado, Ass. Pirocca.

UNDER 17 GOLD

BEA CHIERI-UBC BASKET CHIERI 39-56

Parziali: 12-12; 18-22; 23-44

BEA CHIERI: Spennato, Tarantino 2, Di Giorgio, Fatai 2, Destefanis 2, Ursu 3, De Mita, Parise 2, Mastrocola 5, Bassi 10, Virgilio 11, Basilietti 2. All. Bonifacio, Ass. Cristina, Acc. Castelli

UBC: Negrisolo 16, Bosco, Compagnoni 2, Stella 2, Cocola 5, Vieri 17, Sidari 2, Costanzia 6, Limone 6, Clerico, Maranzana, Sattolo. All. Toso, Ass. Uliana.

U17 REGIONALE

BEA CHIERI-SEA SETTIMO 45-75

Parziali: 12-11; 26-25; 37-61

BEA Chieri: Gentilini 16, Spano 6, Costamagna 5, Barba 5, Fornaca 3, Cordero 2, TRaversari 2, Bonetti 2, Griva 2, Civera 2, Dimonte, D’Acunti. All. Pirocca, Ass. Picchialepri.

U15 ECCELLENZA

BEA CHIERI-BORGOMANERO 85-96

Parziali: 16-24; 35-50; 57-66

BEA Chieri: Ursu 10, Mouaddine 22, Porcu 11, Marino, Violante 4, Zuccarello, Dalmasso 7, Serratore 3, Murolo, Arduino 17, Mariani 11, Greco. All. Conti, Ass. Manzini.

U15 UISP

BEA CHIERI-BASKET NICHELINO 2000 55-33

Parziali: 15-8; 33-12; 44-24

BEA Chieri: Antonioli 2, Cartolaro 9, Cazzaro , Dardano 8, Mantovani 4, Pagano 2, Rigo , Rocco 8, Sacchero 10, Sandri 6, Solla 6, Vaschetto. All. Lafiosca, Acc. Grillone.

U15 FEMMINILE

BEA CHIERI-GATORS SAVIGLIANO 35-58

Parziali: 10-14; 17-21; 28-35

BEA Chieri: Di Dedda 2, Contino 4, Favata 11, Giangualano, Mazilu 4, Pavone 4, Mosso 4, Di Monte, Savio 2, Santoro 4. All. Coló , Ass. Ghibaudo.

U14 GOLD

BEA CHIERI-KOLBE TORINO 82-53

Parziali: 20-11; 34-30; 60-43

BEA Chieri: Fasano 4, Zanzon 10, Garabello 2, Zvulun 18, Cordero, Marocco 10, Ungaro, Bonnet 5, Goria 9, Audisio 12, Silvestro 12, Chisari. All. Corrado, Ass. D’Angelo, Acc. Domenino.

U13 GOLD

EROWA BEA CHIERI-DERTHONA BASKET 60-36

Parziali: 12-11; 28-19; 45-29

Erowa BEA Chieri: Bergano 29, Gaone 6, Ferrero 6, Marzucchi 2, Bosio, Capriati, Calcagno 2, Ascolesi 8, Pianfetti 5, Poggi, Zamfirov 2, Dodaj. All. Mastrorilli, Ass. Paoletta, Acc. Bergano

U13 REGIONALE

BEA CHIERI-SESTO SENSO GASSINO 47-68

Parziali: 7-12; 16-35; 28-52

BEA Chieri: Burzio 1, Violante 14 , Peciarolo 1, Benedicenti, Nardone, Bacci, Colombo 5, Deiola 1, Figliuolo, Rigato 2, Salonia 19, Di Martino 4. All. Bertulessi.

U13 FEMMINILE

LIBERTAS MONCALIERI-BEA CHIERI 84-22

Parziali: 26-3; 48-11; 71-18

BEA Chieri: Sacchero, Giardiello, Curiale 2, Laveglia 2, Fasano 5, Barba 2, Casciato L., Casciato A. 6, Dimonte 5. All. D’Angelo.