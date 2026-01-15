Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 supera il Vandœuvre Nancy e avanza in Coppa CEV

Al Pala Gianni Asti di Torino le biancoblù battono 3-1 le francesi nel ritorno degli ottavi di finale della Coppa CEV, centrando la qualificazione al turno successivo
4 min
La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 supera il Vandœuvre Nancy e avanza in Coppa CEV

Al Pala Gianni Asti di Torino la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 batte 3-1 il Vandœuvre Nancy nel ritorno degli ottavi di finale della Coppa CEV, centrando la qualificazione al turno successivo.
Dopo la vittoria per 2-3 del mercoledì precedente in Francia le biancoblù impiegano un set per carburare. Le avversarie si confermato ben impostate e ordinate, e con una Robinson trascinatrice in banda la prima frazione è loro (22-25). Dal secondo set Chieri mette in campo un piglio molto più deciso, cresce a muro e al servizio, e con i preziosi inserimenti dalla panchina di Dervisaj e Dambrink vanno in progressione. Con i successivi parziali vinti 25-17, 25-22 e 25-18 Spirito e compagne esultano dopo un’ora e mezza di gioco.
Il premio di MVP va a Dambrink, decisiva col suo ingresso da metà del terzo set. Nel tabellino spiccano i tanti muri, 18 di Chieri (di cui 6 di Gray e 7 di Cekulaev, migliori realizzatrici biancoblù di serata con 15 e 13 punti), mentre la top scorer è Robinson con 24 punti.

Nei play-off della Coppa CEV la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 se la vedrà con le polacche del Bielsko-Biala, che ha eliminato le slovene del Maribor con un doppio successo per 3-0 in casa e 2-3 in trasferta. L’andata si giocherà a fine gennaio in Polonia, ritorno il 4 febbraio a Torino.

La cronaca
Primo set – Quasi tutta la prima frazione si gioca punto a punto, col Nancy quasi sempre avanti di un’incollatura. Chieri è un po’ sottotono e fatica a trovare il ritmo il attacco, complice l’eccellente lavoro del muro ospite che sporca tantissimi palloni. Trascinate da Robinson (chiuderà con 9 punti e il 53% in attacco) le transalpine chiudono 22-25.

Secondo set – Con l’ingresso di Dervisaj per Degradi le biancoblù cambiano assetto. Dopo un avvio contratto Chieri passa avanti 8-7 con Gray, inoltre il muro prende le misure di Robinson e il servizio si fa più incisivo: ne viene fuori un set in controllo che le padrone di casa si aggiudicano 25-17.

Terzo set – Dopo un avvio equilibrato tre errori chieresi portano sul 9-12 Nancy, che poi conduce fino al 15-18. Intanto Dambrink sostituisce una Nemeth un po’ fallosa e la mossa dà i suoi frutti: Chieri impatta 19-19, quindi allunga con un bel turno di servizio di Dervisaj, infine un muro di Gray vale il 25-22.

Quarto set – Fasi iniziali a strappi: 4-1, 4-5, 8-5. Due muri di Gray costringono Vettori a esaurire i time-out sul 16-11. Andando in progressione Chieri controlla il gioco e alla prima palla match fa scendere i titoli di coda con un perentorio attacco di Dambrink (25-18).

Il commento
Anna Gray: «È stata una partita difficile. Abbiamo sofferto un po’, soprattutto nel primo set, ma abbiamo reagito bene e mantenuto la concentrazione».

Reale Mutua Fenera Chieri 76 - Vandœuvre Nancy 3-1
Parziali (22-25; 25-17; 25-22; 25-18)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 6, Nemeth 10, Gray 15, Cekulaev 13, Nervini 12, Degradi; Spirito (L); Antunovic, Dambrink 7, Dervisaj 9, Bah, Ferrarini. N. e. Alberti, Bonafede (2L). All. Negro.
VANDŒUVRE NANCY VOLLEY BALL: Karasaki 7, Kodram 11, Paradzik 8, De Zwart 4, Ratahiry 6, Robinson 24; Agnese (L); Lehto, Topete 2, Bennour, Wolowicz. N. e. Philo, Honore, Le Galloudec (2L). All. Vettori.

ARBITRI: Kovacevic (Montenegro) e Juracek (Serbia).
NOTE: presenti 1112 spettatori. Durata set: 28′, 22′, 24′, 21′. Errori in battuta: 9-12. Ace: 7-5. Muri vincenti: 18-11. MVP: Dambrink.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS