Cuneo Volley vende cara la pelle nel big match casalingo contro Perugia

Partenza esplosiva dei biancoblù che supportati dal palazzetto metto in campo un'ottima pallavolo, portandosi avanti e inducendo la panchina perugina a chiamare il primo time out sull'11-8 e il secondo sul 20-18. Finale al cardiopalma, dove si alza la tensione dai nove metri e gli errori ritmano l'avanzamento dei parziali ai vantaggi. Il muro perugino mette fine al primo set sul punteggio di 27-29.

Nella seconda frazione gli umbri ingranano la marcia giusta e si portano a +3 costringendo coach Battocchio al primo time out. I biancoblù rientrano e il gioco prosegue equilibrato, con un gap di 2/3 punti per gli ospiti. Un paio di errori in attacco per i perugini e coach Lorenzetti richiama i suoi sul 19-20. Al 25-23 con l'attacco di Semeniuk, Perugia si porta avanti 2-0.

Terzo set decisamente condotto da Giannelli e compagni (5-12), tuttavia i cuneesi un punto alla volta recuperano terreno e si portano a -1 (18-19). Sul 19-20 al servizio entra Sala per Strehlau. Con il muro di Codarin arriva la parità al 21° punto. Si procede punto a punto, qualche errore di troppo da parte dei padroni di casa e il match si conclude 3-0 per Perugia.

MVP di serata il regista della Sir Susa Scai Perugia, Simone Giannelli, premiato dalla Sindaca Patrizia Manassero e dai rappresentanti di Confapi Cuneo, sponsor del match day.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Copelli centro, Strehlau e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Lorenzetti schiera: Giannelli palleggio, Ben Tara opposto, Solè e Russo al centro, Ishikawa e Plotnytskyi schiacciatori; Colaci (L).

A fine gara queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «Questa è una delle partite migliori che abbiamo fatto, molto consapevoli che Perugia contro le squadre “piccole” come noi fa un po’ di turnover, molto consapevoli che in alcuni momenti non hanno giocato la miglior pallavolo e hanno fatto degli errori non da loro. Tuttavia noi siamo stati bene in campo e questo è importante. C’è un motivo se è finita 3-0, nel momento caldo Perugia è stata una grandissima squadra, noi siamo stati fallosi; questo ha fatto sì che nei momenti caldi anche se eravamo pari loro chiudessero. Abbiamo fatto delle ingenuità di gioco nel secondo set e questo succede quando hai la voglia e la foga di far bene».

Prossimo appuntamento dei cuneesi, in trasferta Sabato 17 gennaio alle ore 18.00 ospiti della Rana Verona.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Sir Susa Scai Perugia 0-3

Parziali (27-29/23-25/22-25)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 1, Feral 20, Codarin 8, Copelli 6, Strehlau 7, Zaytsev 7; Cavaccini (K) (L1); Bonomi, Sala, Sedlaček 1. N.e. Stefanović, Cattaneo, Giraudo, Oberto (L2). All.: Matteo Battocchio. Aiuto All.: Mauro Rizzo. Aiuto All.: Fabio Genre. Ricezione positiva: 56%; Attacco: 51%; Muri 4; Ace 2.

Sir Susa Scai Perugia: Giannelli 1, Ben Tara 15, Solè 4, Russo 6, Ishikawa 9, Semeniuk 13; Colaci (L1); Dzavoronok, Loser, Plotnytskyi 1, Crosato 1. N.e. Cvanciger, Argilagos, Gaggini (L2). All.: Angelo Lorenzetti. II All.: Massimo Giaccardi. Ricezione positiva: 41%; Attacco: 55%; Muri 5; Ace 3.

Durata set: 34’, 30’, 33’.

Durata totale: 97’.

Arbitri: Alessandro Rossi, Mauro Carlo Goitre, Paolo Scotti.