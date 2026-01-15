Il Club76 dà battaglia anche nei turni infrasettimanali

In Serie B2 L’Alba Volley ha vinto 3-1 affrontando Fin. Rivarolo. Sfida da podio tra la le torinesi terze in classifica e le ragazze biancoblù, prima quarte. Match ad alta intensità con frequenti capovolgimenti che, alla fine, ha visto uscire vincenti le ragazze del Club76, che agguantano così anche il terzo posto in classifica, superando proprio il Rivarolo. Sabato trasferta a Castellanza.
In U18 Regionale il Club76 Fenera Chieri si è imposto 3-0 su Santena (25-16, 25-8, 25-8). Chieri vince la gara infrasettimanale di categoria e si aggiudica i tre punti in palio. Troppo diverso il livello tecnico tra le due formazioni. Top scorer Arbore con 14 punti.
In U18 Rasero Teloni L'Alba Volley Club76 Playasti ha vinto 3-1 contro Volley Cherasco (23-25, 25-17, 25-17, 25-14). Campionato che riprende con una sfida di vertice, in cui le “clubbine” non brillano dal punto di vista della prestazione, ma portano a casa i tre punti che consolidano la posizione in classifica.
In U14 il Club76 Chieri Volleyball cede 1-3 contro Mondovì BambRossa (15-25, 25-22, 14-25,18-25). Impegno provante per le fenerine contro le campionesse regionali dello scorso anno. Dopo un primo set perso a 15 con tanti errori, le ragazze reagiscono nel secondo. Nel terzo e quarto set, però, non riescono più a tenere il ritmo.