Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Club76 dà battaglia anche nei turni infrasettimanali

I risultati degli ultimi giorni made in Club76: bene B2 e U18
1 min
Il Club76 dà battaglia anche nei turni infrasettimanali

In Serie B2 L’Alba Volley ha vinto 3-1 affrontando Fin. Rivarolo. Sfida da podio tra la le torinesi terze in classifica e le ragazze biancoblù, prima quarte. Match ad alta intensità con frequenti capovolgimenti che, alla fine, ha visto uscire vincenti le ragazze del Club76, che agguantano così anche il terzo posto in classifica, superando proprio il Rivarolo. Sabato trasferta a Castellanza.

In U18 Regionale il Club76 Fenera Chieri si è imposto 3-0 su Santena (25-16, 25-8, 25-8). Chieri vince la gara infrasettimanale di categoria e si aggiudica i tre punti in palio. Troppo diverso il livello tecnico tra le due formazioni. Top scorer Arbore con 14 punti.

In U18 Rasero Teloni L'Alba Volley Club76 Playasti ha vinto 3-1 contro Volley Cherasco (23-25, 25-17, 25-17, 25-14). Campionato che riprende con una sfida di vertice, in cui le “clubbine” non brillano dal punto di vista della prestazione, ma portano a casa i tre punti che consolidano la posizione in classifica.

In U14 il Club76 Chieri Volleyball cede 1-3 contro Mondovì BambRossa (15-25, 25-22, 14-25,18-25). Impegno provante per le fenerine contro le campionesse regionali dello scorso anno. Dopo un primo set perso a 15 con tanti errori, le ragazze reagiscono nel secondo. Nel terzo e quarto set, però, non riescono più a tenere il ritmo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS