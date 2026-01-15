Il Club76 dà battaglia anche nei turni infrasettimanali

In Serie B2 L’Alba Volley ha vinto 3-1 affrontando Fin. Rivarolo. Sfida da podio tra la le torinesi terze in classifica e le ragazze biancoblù, prima quarte. Match ad alta intensità con frequenti capovolgimenti che, alla fine, ha visto uscire vincenti le ragazze del Club76, che agguantano così anche il terzo posto in classifica, superando proprio il Rivarolo. Sabato trasferta a Castellanza.