Reale Mutua Fenera Chieri '76 presenta il Camp ufficiale

Chieri '76 Volleyball annuncia con entusiasmo una nuova e importante collaborazione con Experience Summer Camp, leader di mercato nel settore dei camp estivi per giovani, attivo in Italia da oltre 40 anni, da cui nasce la prima edizione del "Camp Ufficiale Chieri '76", in programma nell'estate 2026.
Il progetto rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita sportiva e formativa promosso da Chieri '76 e si sviluppa grazie al supporto e all'expertise organizzativa di Experience Summer Camp, realtà di riferimento nazionale nella progettazione e gestione di vacanze sportive di alta qualità. Il Summer Camp Chieri '76 Volleyball nasce con l'obiettivo di offrire a ragazze e ragazzi un'esperienza estiva completa, capace di unire allenamento pallavolistico, divertimento e valori educativi, all'interno di contesti selezionati e strutturati, ideali per una vera vacanza sportiva dedicata ai giovani.Per questa prima edizione sono previste due formule di camp, pensate per rispondere alle esigenze di atleti e atlete di età e livelli differenti:
- Summer Camp Volley & Sport (8–17 anni), dedicato a chi desidera vivere una vacanza attiva e dinamica con un equilibrato mix tra pallavolo, attività multisportive e momenti di socializzazione;
- Summer Camp Alta Qualificazione (13–19 anni), ideale per atleti e atlete motivati che intendono approfondire il proprio percorso pallavolistico attraverso un lavoro tecnico, tattico e atletico più intenso. Entrambe le proposte si svolgeranno in località accuratamente selezionate, al mare e in montagna, con programmi costruiti in linea con gli standard qualitativi di Experience Summer Camp e con l'identità tecnica e i valori sportivi di Chieri '76.La collaborazione con Experience Summer Camp consente a Chieri '76 Volleyball di ampliare la propria offerta estiva e di rafforzare il proprio impegno nella formazione dei giovani, offrendo un progetto solido, strutturato e orientato allo sviluppo sportivo e personale degli atleti.Ulteriori dettagli relativi a date, sedi e modalità di iscrizione scrivendo a giovanile@chieri76.it.