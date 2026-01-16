Reale Mutua Fenera Chieri '76 presenta il Camp ufficiale

Il progetto rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita sportiva e formativa promosso da Chieri '76 e si sviluppa grazie al supporto e all'expertise organizzativa di Experience Summer Camp, realtà di riferimento nazionale nella progettazione e gestione di vacanze sportive di alta qualità. Il Summer Camp Chieri '76 Volleyball nasce con l'obiettivo di offrire a ragazze e ragazzi un'esperienza estiva completa, capace di unire allenamento pallavolistico, divertimento e valori educativi, all'interno di contesti selezionati e strutturati, ideali per una vera vacanza sportiva dedicata ai giovani.Per questa prima edizione sono previste due formule di camp, pensate per rispondere alle esigenze di atleti e atlete di età e livelli differenti:

Summer Camp Volley & Sport (8–17 anni), dedicato a chi desidera vivere una vacanza attiva e dinamica con un equilibrato mix tra pallavolo, attività multisportive e momenti di socializzazione;

Summer Camp Alta Qualificazione (13–19 anni), ideale per atleti e atlete motivati che intendono approfondire il proprio percorso pallavolistico attraverso un lavoro tecnico, tattico e atletico più intenso. Entrambe le proposte si svolgeranno in località accuratamente selezionate, al mare e in montagna, con programmi costruiti in linea con gli standard qualitativi di Experience Summer Camp e con l'identità tecnica e i valori sportivi di Chieri '76.La collaborazione con Experience Summer Camp consente a Chieri '76 Volleyball di ampliare la propria offerta estiva e di rafforzare il proprio impegno nella formazione dei giovani, offrendo un progetto solido, strutturato e orientato allo sviluppo sportivo e personale degli atleti.Ulteriori dettagli relativi a date, sedi e modalità di iscrizione scrivendo a giovanile@chieri76.it.