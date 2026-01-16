La Reale Mutua Torino ’81 Iren affronta il Piacenza

Ritorna il campionato di Serie A2 maschile dopo la sosta natalizia e, per la prima partita dell’anno, la Reale Mutua Torino ’81 Iren scende in vasca domani in trasferta contro il Piacenza Pallanuoto 2018. I ragazzi di Simone Aversa, con la vittoria per 12-11 nel big match contro il Bogliasco, hanno confermato il terzo posto in classifica. Il Piacenza, invece, arriva dalla sconfitta per 17-12 contro il Camogli e si trova al nono posto.
Simone Aversa presenta la sfida: «Come ogni anno la prima partita dopo la sosta natalizia è delicata, avevamo un buon ritmo prima della sosta con ottime prestazioni e risultati. Siamo riusciti a fare quattro amichevoli, dovremmo aver recuperato una buona condizione, poi sarà il campo a dirci se abbiamo fatto un buon lavoro. Per quanto riguarda il Piacenza, è una squadra che gira intorno alle capacità e alle doti balistiche di Stefano Luongo, che trasmette alla squadra più fiducia e convinzione dei propri mezzi. La trasferta è impegnativa, ci aspetta una partita tosta, ma dobbiamo cercare di riprendere dove avevamo finito ovvero portando a casa i tre punti».
La partita si disputerà sabato 17 gennaio alle ore 19:00 presso il Faustina Sporting Club di Lodi.
OTTAVA GIORNATA DI SERIE A2M:
AGN Energia Bogliasco 1951 – Mobilpesca Lavagna
Vela Nuoto Ancona – Futurenergy R.N. Sori
Waterpolo Milano Metanopoli – Chiavari Nuoto
Dream Sport – Spazio R.N. Camogli
Piacenza Pallanuoto 2018 – Reale Mutua Torino ’81 Iren
Pallanuoto Bergamo – R.N. Arenzano
LA CLASSIFICA:
Chiavari Nuoto 19, Futurenergy R.N. Sori 17, Reale Mutua Torino ’81 Iren 16, Mobilpesca Lavagna 13, AGN Energia Bogliasco 1951 12, R.N. Arenzano 12, Spazio R.N. Camogli 12, Vela Nuoto Ancona 7, Piacenza Pallanuoto 2018 6, Waterpolo Milano Metanopoli 6, Dream Sport 3, Pallanuoto Bergamo 0.