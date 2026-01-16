La Reale Mutua Torino ’81 Iren affronta il Piacenza

Simone Aversa presenta la sfida: «Come ogni anno la prima partita dopo la sosta natalizia è delicata, avevamo un buon ritmo prima della sosta con ottime prestazioni e risultati. Siamo riusciti a fare quattro amichevoli, dovremmo aver recuperato una buona condizione, poi sarà il campo a dirci se abbiamo fatto un buon lavoro. Per quanto riguarda il Piacenza, è una squadra che gira intorno alle capacità e alle doti balistiche di Stefano Luongo, che trasmette alla squadra più fiducia e convinzione dei propri mezzi. La trasferta è impegnativa, ci aspetta una partita tosta, ma dobbiamo cercare di riprendere dove avevamo finito ovvero portando a casa i tre punti».

La partita si disputerà sabato 17 gennaio alle ore 19:00 presso il Faustina Sporting Club di Lodi.

OTTAVA GIORNATA DI SERIE A2M:

AGN Energia Bogliasco 1951 – Mobilpesca Lavagna

Vela Nuoto Ancona – Futurenergy R.N. Sori

Waterpolo Milano Metanopoli – Chiavari Nuoto

Dream Sport – Spazio R.N. Camogli

Piacenza Pallanuoto 2018 – Reale Mutua Torino ’81 Iren

Pallanuoto Bergamo – R.N. Arenzano

LA CLASSIFICA:

Chiavari Nuoto 19, Futurenergy R.N. Sori 17, Reale Mutua Torino ’81 Iren 16, Mobilpesca Lavagna 13, AGN Energia Bogliasco 1951 12, R.N. Arenzano 12, Spazio R.N. Camogli 12, Vela Nuoto Ancona 7, Piacenza Pallanuoto 2018 6, Waterpolo Milano Metanopoli 6, Dream Sport 3, Pallanuoto Bergamo 0.