La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospita Vallefoglia al Pala Gianni Asti

Nell’arco di 72 ore la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 affronta le due squadre marchigiane della Serie A1 Tigotà. Si inizia domani, sabato 17 gennaio, con il match in programma nella ventesima giornata, giro di boa del girone di ritorno. L’appuntamento è al Pala Gianni Asti di Torino contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Fischio d’inizio alle ore 20,30.

Per le due squadre, entrambe reduci mercoledì dalle vittorie nelle coppe europee a cui partecipano, si tratta dell’ennesimo impegno in un calendario dove da un mese le partite si susseguono senza soste al ritmo di due a settimana. Un calendario davvero serrato nel quale la formazione allenata da Andrea Pistola ha mostrato le sue qualità, arrivando alla sfida con Chieri forte di otto affermazioni consecutive in campionato con 21 punti conquistati su 24 disponibili e un sesto posto in classifica sempre più saldo.

I precedenti fra i due club sono in tutto dieci, con otto successi di Chieri e due di Vallefoglia. Quattro le ex: da un lato Alice Degradi, dall’altro Chiara De Bortoli, Federica Carletti e Loveth Omoruyi.