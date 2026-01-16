Tuttosport.com
La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospita Vallefoglia al Pala Gianni Asti

Sfida ravvicinata per entrambe le squadre, reduci dalle vittorie in coppa europea: il match arriva in un periodo intenso, con un calendario fitto che da un mese prevede due partite a settimana senza pause
2 min
Nell’arco di 72 ore la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 affronta le due squadre marchigiane della Serie A1 Tigotà. Si inizia domani, sabato 17 gennaio, con il match in programma nella ventesima giornata, giro di boa del girone di ritorno. L’appuntamento è al Pala Gianni Asti di Torino contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Fischio d’inizio alle ore 20,30.
Per le due squadre, entrambe reduci mercoledì dalle vittorie nelle coppe europee a cui partecipano, si tratta dell’ennesimo impegno in un calendario dove da un mese le partite si susseguono senza soste al ritmo di due a settimana. Un calendario davvero serrato nel quale la formazione allenata da Andrea Pistola ha mostrato le sue qualità, arrivando alla sfida con Chieri forte di otto affermazioni consecutive in campionato con 21 punti conquistati su 24 disponibili e un sesto posto in classifica sempre più saldo.
I precedenti fra i due club sono in tutto dieci, con otto successi di Chieri e due di Vallefoglia. Quattro le ex: da un lato Alice Degradi, dall’altro Chiara De Bortoli, Federica Carletti e Loveth Omoruyi.

A presentare la sfida è l’allenatore Nicola Negro: «Calendario senza respiro, dopo la fatica di coppa di mercoledì già domani rientriamo in campo e ci aspetta una partita molto difficile. Vallefoglia è forse la squadra più in forma nell’ultimo periodo, arriva a Torino con 11 vittorie nelle ultime 12 partite, avendo perso solo i quarti di finale di Coppa Italia con Scandici e tra l’altro 18-16 al tie-break, quindi sicuramente un ruolo in marcia importante per loro. E’ una squadra che è cresciuta molto rispetto a quando l’abbiamo incontrata a inizio novembre all’andata in casa loro. Quindi sappiamo che ci aspetta una partita molto importante, ma vogliamo continuare il nostro percorso, vogliamo cercare di vincere questa partita, per cercare di rimanere attaccate alle posizioni di testa».

