Asti Padel Teams: ottava giornata di Campionato APT 2025/2026

Mancano solo tre giornate alla fine della Prima Fase del campionato “Errebi Mobility” di padel a squadre del CSI astigiano, con tutto ancora da decidersi per quanto riguarda la prossima divisione del girone unico in girone Gold, per le prime sei, e girone Silver, per le restanti formazioni.

L’ottava giornata si è aperta martedì 13 gennaio all’Asti Padel con la vittoria di Tremòni Padel su Asados per 3-0 (6-3/6-2/6-3) sul campo 4 ma soprattutto con la prima sconfitta in campionato per I Puntazos per opera di Hair House Asti che, sul campo 3, porta a casa ben due tie-break su due, uno nel primo e l’altro nel terzo set, cedendo solamente 4-6 nel secondo.

Il big match di giornata si è disputato però all’Arena Padel Club mercoledì 14, con i padroni di casa Arena Padel Team che hanno la meglio su Net King Padel, anch’essi alla prima sconfitta in campionato, dopo un accesissimo incontro che si è dovuto decidere al terzo set (3-6/6-4/6-2). Ad approfittare dei passi falsi di Puntazos e Net King ci pensa F.T.P. Soc. Coop. che nel campo 2 dell’Arena batte Bomber’s per 3-0 con un triplo 6-3 e si piazza al temporaneo secondo posto.

Nella stessa serata, ma al Waya Padel, Il Pelu Padel Team ottiene una faticosa vittoria per 2-1 su Bazzuca Boys che riescono a portare gli avversari al tie-break sia nel primo set, perso, che nel terzo, questa volta vincendolo, dopo aver dato l’impressione di gettare la spugna nel secondo, terminato infatti 1-6.

A concludere la settimana di padel a squadre ci hanno pensato Uni Soluzioni e I San Rock nel confronto di giovedì 15 alla Waya, terminato 3-0 coi risultati 6-2/6-3/6-1.

Con la vittoria nello scontro diretto Arena Padel consolida il primato in classifica a 35 punti, unica squadra ancora imbattuta della competizione, seguita a 32 da F.T.P. che ha scavalcato Net King e Puntazos appaiate a 30 ma con ancora la gara tra di loro da recuperare e non ancora programmata ma che si dovrà disputare entro la fine di questa Prima Fase.

Si fanno sotto anche Uni Soluzioni (29) e Hair House (26), sempre più vicine ad ottenere il pass per il Gold, con Bomber’s (24) che perde terreno e sente il fiato sul collo de Il Pelu (20) e Tremòni (19) che stanno recuperando. Rimangono indietro invece I San Rock (17), Bazzuca (13) e Asados (9).