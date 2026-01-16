Bertram Derthona Tortona: Milano arriva in Nova Arena, "Una squadra diversa rispetto all'andata"

Il big match di giornata, in programma sabato 17 gennaio alle 18:45, andrà in scena nella cornice di una Nova Arena che va verso il tutto esaurito, con un match sponsor d'eccezione come Serravalle Designer Outlet. Visto il grande afflusso di spettatori, consigliamo di utilizzare il servizio di navette gratuite in partenza sia dalla stazione ferroviaria di Tortona che dalla Località San Guglielmo (area Bar Autostop).

La sfida contro l'Olimpia Milano verrà trasmessa non solo come di consueto su LBATV, ma anche in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e Cielo (canale 26 del digitale terrestre).

Come arrivano le due squadre?

La Bertram Derthona Tortona è reduce dalla prima battuta d'arresto dopo quattro successi consecutivi in campionato, sconfitta 92-86 sul campo del PalaLeonessa A2A dalla Germani Brescia.

Al termine della prima fase di stagione, i bianconeri si trovano al quinto posto in classifica con 18 punti e un record di 9 vittorie e 5 sconfitte in seguito alla rimozione del successo contro la Trapani Shark.

L'EA7 Emporio Armani Milano si è ripresa dopo un avvio di stagione a rilento in campo nazionale, occupando al momento la terza posizione in classifica con un record di 11-3.

La compagine allenata da Peppe Poeta è in striscia aperta di sei vittorie consecutive in campionato, reduce dall'ultimo successo per 77-71 nella trasferta partenopea contro Guerri Napoli.

La sfida dell'andata contro l'EA7 Emporio Armani Milano

La partita dell'andata aveva segnato l'inizio perfetto per il campionato della Bertram Derthona Tortona, vittoriosa per il secondo anno consecutivo sul campo dell'Unipol Forum.

In una serata caratterizzata anche dall'omaggio meneghino per Mario Fioretti, in biancorosso per 22 anni, i Leoni si erano imposti 74-71, protagonisti di uno straordinario parziale di 26-2 tra secondo e terzo quarto e capaci di resistere al tentativo di rimonta dei padroni di casa.

Nella serata del 5 ottobre 2025 all'Unipol Forum si erano resi protagonisti sia Ezra Manjon, con 16 punti, 4 rimbalzi e 3 assist che Andrea Pecchia, con 9 punti, 7 rimbalzi, 3 assist e 2 palle rubate.

Il punto di Iacopo Squarcina

Come di consueto, uno degli assistenti allenatori di Mario Fioretti presenta la sfida di giornata. «Il gruppo si sta preparando in maniera egregia, stiamo veramente facendo un bel lavoro di squadra, ci alleniamo in maniera dura e seria», sottolinea Iacopo Squarcina.

«È una cosa che si ripete, che ci fa piacere, ma che soprattutto dovremmo essere bravi ad applicare anche sabato. Vogliamo portare in campo lo stesso tipo di atteggiamento che abbiamo in settimana.»

«Le partite con le principali corazzate del campionato le sottolinei sempre, anche in maniera inconscia, nel tuo calendario personale. Sarà bello poterlo fare davanti ai nostri tifosi in una cornice da sold-out. Sarà uno stimolo in più per fare bene e provare a fare una partita di spessore, di livello», continua.

Rispetto all'andata, l'Olimpia è una squadra dal volto nuovo. «Milano si presenta sicuramente diversa. In questo momento hanno infilato anche un filotto di vittorie, hanno spirito positivo. Una delle chiavi sarà un po' limitare i loro Fab Three: Shavon Shields, Zach LeDay e Armoni Brooks, che sta dominando.»

«Allo stesso tempo, sappiamo che hanno una quantità di giocatori a disposizione dall'esperienza e qualità indiscusse. Ognuno può ergersi a protagonista nella singola partita. Dovremo essere bravi a concentrarci sulle loro caratteristiche individuali e al contempo dare noi il ritmo alla partita», aggiunge.

«Dovremo sapere quando correre e non fermare la palla contro la loro fisicità, essendo molto bravi al contempo a muovere la loro difesa, perché una partita statica li andrebbe a favorire. Allo stesso tempo, dovremo individuare le loro debolezze, esporle e costruire da lì i nostri vantaggi.»

«Quello che non può prescindere sarà l'impatto fisico per 40 minuti. Secondo me con Brescia abbiamo fatto i primi 20 minuti veramente di alto livello, poi purtroppo non siamo riusciti a difendere come volevamo. Contro Milano vogliamo a fare una partita di alto livello difensivo, di fisicità, in cui probabilmente anche il fattore rimbalzo ricoprirà una parte determinante», aggiunge Squarcina.

INFORMATIVA SETTORE OSPITI I possessori dei biglietti nel settore ospiti possono usufruire della possibilità di posteggiare la propria auto all'interno del Parcheggio Settore Ospiti - Gate 1 (cancello C6) fino ad esaurimento dei 122 posti-auto disponibili. Una volta esauriti, Derthona Basket consiglia l'utilizzo del parcheggio in Località San Guglielmo, da cui partiranno dalle ore 16:37 fino alle 18:37 con una cadenza ogni 10', mentre a fine partita le corse di ritorno per San Guglielmo andranno avanti dalle 20:45 con ultima partenza prevista alle 21:45.

AUTOSPED G BCC DERTHONA Tra primo e secondo quarto la squadra dell'Autosped G BCC Derthona sarà omaggiata con una sfilata in mezzo al campo per celebrare la finalissima raggiunta dalle ragazze di coach Orazio Cutugno alle recenti Final Eight di Coppa Italia di Serie A1 femminile, persa contro la Wuber Famila Schio dopo le vittorie nei quarti di finale con La Molisana Campobasso e in semifinale sull'Umana Reyer Venezia nella kermesse tricolore organizzata alla Cittadella dello Sport di Tortona.