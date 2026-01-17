Tuttosport.com
Il girone di ritorno di GRANTORINO comincia sul parquet di Cecina

I gialloblù si preparano alla prossima sfida di Serie B Interregionale: domani, domenica 18 gennaio, saranno ospiti di Verodol Tuscopharm Cecina
3 min
GRANTORINO è pronta a scendere in campo per la prossima sfida. Ormai a metà della stagione regolare di Serie B Interregionale, i gialloblù saranno ospiti dei toscani di Verodol Tuscopharm Cecina nel match di domenica 18 gennaio.

La squadra di coach Comazzi è reduce dalla sconfitta nel derby contro Don Bosco Crocetta. Nella sfida con i concittadini, GRANTORINO si è comportata bene nel primo periodo, salvo poi cedere sulla distanza alla formazione avversaria: una situazione non nuova ai gialloblù, ancora acerbi nelle fasi più delicate lungo i quaranta minuti di gara. Nel match contro CecinaGRANTORINO andrà a caccia di una bella prestazione alla luce dei progressi delle ultime settimane. La gara d'andata al Palaeinaudi, con cui GRANTORINO esordì nella categoria, fu positiva: dopo una prima metà alla ricerca del ritmo partita, i gialloblù riuscirono ad accodarsi ai toscani e uscirono sconfitti di misura.

Anche la Verodol Tuscopharm Cecina è cresciuta nel corso del campionato: a un avvio non semplice è seguita una striscia di sei vittorie consecutive, che ha permesso ai toscani di recuperare terreno in classifica. Al momento Cecina occupa il 6° posto preceduta a pari punti da Stosa Virtus Siena e College Basketball. Una formazione esperta, quella di coach Da Prato, che punta ai playoff e ha nelle due ali Barbotti (media di 13.6 punti) e Turini (media di 16.3 punti) i suoi riferimenti in fase realizzativa.

La sfida è in programma domenica 18 gennaio al Palapoggetti di Cecina con palla a due alle ore 18:00 e diretta streaming sul canale Facebook di Radio 675. Il match sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Zanzarella Cosimo e Collet Daniele (secondo arbitro).

